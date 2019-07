Confindustria | Pd | ‘Di Maio e Toninelli si preoccupino di dati Sud’

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ‘I Ministri Dianche oggi parlano d’altro ma dovrebbero preoccuparsi deidisullo stato dell’economia meridionale, che sono davvero drammatici”. Lo scrive in una nota il coordinatore della segreteria nazionale Pd Andrea Martella.“Purtroppo il quadro potrebbe peggiorare come testimoniano le numerose crisi aperte, a partire dall’ex Ilva. Occorrerebbe una risposta forte della politica alla domanda di lavoro che viene dal Sud. In un anno questo governo ha fallito proprio nell’area geografica dove più alto è stato il suo consenso. Le prime risposte sono nel nostro Piano per l’Italia, che discuteremo con le forze vive della società meridionale che il M5S e la Lega hanno abbandonato, se non tradito”. L'articolo: Pd, ‘Disi ...

CarloCalenda : Che vergogna vedere @Confindustria @cgilnazionale @CislNazionale e @UILofficial in processione da Salvini, nei gior… - espressonline : L'Espresso pubblica in esclusiva lo scatto che mostra il capo della segreteria del ministro, Andrea Paganella, parl… - AlessiaMorani : Sentite cosa dice Candoni l’ex vicepresidente di Confindustria Russia su #Salvini e #Savoini a #Mosca. Pare ci sian… -