Iran | l’Unione Europea è preoccupata che non si rispetti l’accordo sul nucleare

(Di martedì 16 luglio 2019) Le nazioni dell’Unionehanno lanciato il loro avvertimento dietro l’accordoiano, affermando che le recenti provocazioni di Teheran non hanno ancora rappresentato una “significativa” violazione delle sue condizioni. L’accordo del 2015 “non è nel migliore stato di salute, ma è ancora vivo“, ha detto ai giornalisti il ​​capo uscente della politica estera dell’UE, Federica Mogherini. Ha detto che gli sforzi per “tenere insieme i pezzi” sono stati migliori di lasciare fallire l’affare perché “non averlo sul posto è un’opzione terribile per tutti”. Ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha paragonato la posizione dell’UE alla diplomazia fallita con la Germania nazista prima della seconda guerra mondiale. “La risposta dell’Unionealle violazioni ...

