Il robot che stampa parti di robot potrebbe essere il futuro dell’automazione

La robotica che si ispira all’arte di Marcel Duchamp mettendo in gioco l’intelligenza artificiale : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo ha trovato il modo per costruire robot a partire da materiali comuni, come pezzi di legno. Assemblandoli e istruendo un’intelligenza artificiale nella maniera opportuna, i robot possono muovere braccia e gambe per svolgere attività utili. L’idea prende spunto dall’arte e dal Ready Made (letteralmente, già fatto, pronto per l’uso) inventato dall’artista Marcel ...

Lemur - il robot che può scalare una parete di roccia : Non solo ruote e cingoli, ammortizzatori per compiere balzi, eliche per volare: c’è una nuova tecnologia che potrebbe dare la svolta alle missioni in avanscoperta su altri pianeti e i loro satelliti, ed è quella che può portare un rover in cima a una parete di roccia, come un vero e proprio climber. Nel video di oggi, vi presentiamo il prototipo appena sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, un robot capace di aderire ...

Come saranno i robot che in futuro esploreranno Luna e asteroidi? : Che aspetto e caratteristiche avranno i robot che nel futuro percorreranno la superficie della Luna o degli asteroidi? Se lo sono chiesto all’Eht di Zurigo dove un team di ricerca è al lavoro sul progetto Spacebok un nuovo esemplare di robot che non cammina ma saltella, per aggirare gli ostacoli in ambienti a bassa gravità Come la Luna o gli asteroidi. Spacebok – spiega Global Science – ha mosso i suoi primi passi al centro Estec ...

Il mini robot del MIT che costruisce altri robot è un’idea con grande potenziale : Un piccolo robot capace di costruire grandi robot. È questo, nella sostanza, l’annuncio fatto dal professore Neil Gershenfeld del Massachusetts Institute of Technology nel corso della Conferenza MARSS a Helsinki, in Finlandia. Consiste in cinque componenti che hanno la capacità di costruire e smontare dispositivi. A ispirare Gershenfeld è stato il fatto che tutte le forme di vita a noi conosciute sono costituite solo da 20 aminoacidi. È ...

Dragonfly - il robot che esplorerà le lune di Saturno : Potrebbe sembrare un normalissimo drone, visto così: invece è progettato per viaggiare nello spazio, raggiungere altri pianeti, poggiare sulla loro superficie e raccogliere informazioni sulla loro composizione (e su possibili forme di vita che potrebbero abitarli). È Dragonfly, la piccola sonda-lander che la Nasa vorrebbe inviare su Titano, il maggiore dei satelliti di Saturno, allo scopo di studiarne il suolo, l’atmosfera e gli ...

Un mini robot-medusa che nuota - trasporta e scava : sarà utile in medicina e nel monitoraggio ambientale : Un mini robot ispirato alle larve di medusa, grande appena pochi millimetri ma in grado di nuotare, trasportare oggetti, scavare e rimescolare i liquidi circostanti muovendo i suoi tentacoli. Il tutto comandato da un campo magnetico esterno. Sviluppato in Germania all’Istituto Max Planck sotto la guida di Metin Sitti e pubblicato sulla rivista Nature Communications, sarà utile per applicazioni nel settore biomedicale e per il monitoraggio ...

Un robot che previene gli infortuni. Da settembre sarà impiegato anche per gli sportivi : Un robot programmato per curare le persone sane. Si chiama Hunova ed è un dottore specializzato in ortopedia, neurologia, geriatria, pediatria e medicina dello sport. Ne parla oggi Il Sole 24 Ore. Lo ha realizzato Movendo Technology, startup partecipata dall’Istituto italiano di tecnologia e dalla farmaceutica Sergio Dompé. In Italia ne esistono 30 esemplari (nel mondo 70 in tutto). Il robot riesce a prevedere se un anziano è a rischio cadute e ...

Corsa record per la start-up che “libera” i robot : «A breve entreranno altre sei persone. Anzi no, cinque, una ha appena accettato ieri». Il mondo di Luca Salgarelli è in rapida evoluzione. E?non solo dal lato dell’organico. Per...

Ecco il robot che impara col tatto e "prova" le sensazioni guardando gli oggetti : Un esperimento del Mit di Boston avvicina di più le intelligenze artificiali verso l'elaborazione tattile raffinata: i ricercatori hanno sviluppato un sistema che può prevedere come sarà toccare un oggetto solo dalle immagini e descriverlo solo col tocco di un braccio...

Un robot del MIT che sa se un oggetto è morbido o tagliente prima di afferrarlo : I ricercatori del Computer Science e Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del Massachusetts Institute of Technology hanno trovato un modo per consentire a una mano robotica di percepire come sarà un oggetto al tatto, semplicemente guardandolo. Sembra una banalità per un essere umano, che guarda una pallina in gommapiuma e sa che sarà morbida al tatto, o una forchetta e sa che sarà liscia e dura. Per un computer non è affatto scontato, ...

RoboMaster S1 è il primo robot educativo di DJI che insegna a programmare giocando : DJI è un produttore cinese conosciuto soprattutto per i suoi droni, ma il suo ultimo prodotto ha i piedi ben piantati per terra. Si tratta di RoboMaster S1, un robot educativo con una vasta gamma di opzioni, che sfrutta la computer vision, l’Intelligenza Artificiale e tecnologie fotografiche per poter essere usabile dal più ampio pubblico possibile. A livello fisico S1 è realizzato interamente con materiali non tossici ed è dotato di ...

Federazione Scherma Italiana : presentato robotic Fencing Network : E' stato presentato il Robotic Fencing Network nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e Movendo Technology.

Romba e Braava - i robot che aspirano e lavano in combinata : il robot aspirapolvere Roomba s9+ irobot, azienda specializzata nella tecnologia robotica per la pulizia dei pavimenti, spinge l’acceleratore sulle novità – è di qualche mese il lancio di Roomba i7+ – e presenta anche in Italia i suoi due ultimi robot per aspirare e lavare i pavimenti: Roomba s9+ e Braava jet m6. Sebbene le due macchine rappresentino un’importante evoluzione dei due precedenti modelli i7+ e Braava jet, il reale valore aggiunto è ...