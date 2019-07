Bari | braccianti stranieri occupano la basilica di San Nicola con Aboubakar Soumahoro

Bari - i braccianti di Foggia e Borgo Mezzanone occupano la basilica di San Nicola. Soumahoro : “Condizioni disumane” : Il sindacalista Aboubakar Soumahoro sta guidando un sit in di protesta nella basilica di San Nicola a Bari. Assieme a lui alcuni braccianti che chiedono migliori condizioni di lavoro: “Siamo entrati in questo istante nella basilica San Nicola di Bari con un gruppo di braccianti sfruttati e costretti a vivere in condizioni disumane nelle campagne di Foggia e Borgo Mezzanone con paga da fame. Papa Francesco dice che il lavoro conferisce ...