optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019)a vestire i panni dinelsuaprossimamente al cinema. Finalmente è stato scelto colui che andrà ad interpretare The King sul grande schermo: nell'ultima fase di selezione - alla quale hanno preso parte diversi aspiranti, tra i quali Harry Styles degli One Direction - è stato scelto colui che riproporrà in tutto il mondo ladi.Si tratta di, un giovane attore americano noto per i suoi ruoli soprattutto in Zoey 101, The Carrie Diaries e The Shannara Chronicles.Il regista Baz Luhrmann ha scelto lui per calarsi nei panni di. Classe 1991,ha 27 anni e reciterà al fianco di Tom Hanks, scelto per vestire i panni del manager del cantante, il Colonnello Parker. Ad occuparsi della scrittura della sceneggiaturaLuhrmann con Craig Pearce.Scarsissimi i dettagli al momento in ...

OptiMagazine : Austin Butler sarà Elvis Presley nel biopic sulla sua vita - Notiziedi_it : Baz Luhrmann sceglie Austin Butler per il suo Elvis Presley - serenel14278447 : L’Elvis di Buz Luhrman avrà il volto di Austin Butler - La Stampa -