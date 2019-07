Piacenza | morso da serpente | grave 36enne Choc anafilattico | d' urgenza in ospedale

A Piacenza 36enne morso da un serpente! Grave per choc anafilattico : L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza: le condizioni sarebbero gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Paura a Ferriere, in provincia di Piacenza, dove un 36enne è stato morso da un serpente: l'uomo stava tagliando l'erba in un giardino. Improvvisamente ha accusato un dolore alla gamba e, una volta abbassato lo sguardo, ha notato una vipera che si è subito allontanata. L'episodio si è verificato nel ...