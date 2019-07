Cops – Una banda di poliziotti | super cast per la nuova commedia

tvzap.kataweb

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sono ancora in corso le riprese che vedono ilmuoversi tra la Puglia (Lecce e Brindisi) quindi Roma di– Unadi polizziotti, laoriginale prodotta da Sky con Drymedia prova a rispondere alla domanda cosa succede quando un piccolo commissariato oramai inutile sta per essere chiusa. La pellicola raccontando due storie si concentra sulla piccola provincia italiana mettendo insieme uncorale e molto affiatato: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia. Il film è diretto da Luca Miniero che aveva già diretto Benvenuti al Sud. Idiruotano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il ...

italianaradio1 : Cops – Una banda di Poliziotti: al via le riprese del film con Claudio Bisio - cinefilosit : #Cops - Una banda di Poliziotti: al via le riprese del film con Claudio Bisio - iKunnil : @orfini @AndreaGiolivo Un consiglio (per chi non lo avesse ancora visto): 'A.C.A.B. - All Cops Are Bastards', con… -