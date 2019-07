Brooklyn Nine-Nine in arrivo su Italia1 | la geniale comedy campione di risate sbarca in

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ci sono voluti anni (ben cinque di attesa) ma finalmentein chiaro. La, in onda dal 2014, è stata cancellata lo scorso anno da FOX, ma la NBC (che la produce) è prontamente intervenuta per salvarla, rinnovandola per altre due stagioni.La storia della messa in onda diin Italia è alquanto complicata. La serie è rimasta inedita fino al 2016, quandoCentral su Sky ha iniziato a trasmettere le prime tre stagioni. Dal quarto ciclo di episodi è stata pubblicata su Netflix, insieme ai precedenti capitoli. La quinta e la sesta stagione sono attualmente inedita nel nostro Paese.Finalmente però ci sono buone notizie per i non abbonati di Sky e Netflix. Durante la presentazione dei palinsesti autunnali, Mediaset ha annunciato la messa in onda di alcune novità per la prossima stagione televisiva seriale. Tra queste, l'di ...

