Inter | le parole di Sensi e De Vrij al termine dell’amichevole con il Lugano

Mercato Juventus : Icardi minaccia l’Inter. Parole clamorose le sue : Mercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Icardi. L’argentino, dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter di comune accordo con la società, è sempre più lontano dall’ambiente nerazzurro. Il ragazzo non partirà per la Cina col resto del gruppo, chiaro sintomo che il suo tempo all’Inter è praticamente finito. Questo il comunicato col quale l’Inter […] More

Inter - prime impressioni dal ritiro : le parole di Lazaro e Ranocchia : Uno è arrivato da poco, l’altro è ormai un fedelissimo nerazzurro. L’Inter riparte anche da Lazaro e Ranocchia. E’ iniziato il ritiro a Lugano, queste le prime impressioni dei due calciatori. “Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell’Inter: non vedo l’ora di scendere in campo“, ha detto l’esterno ai microfoni di Inter Tv. “Sono molto felice di essere qui e di aver ...

Inter - le prime parole di Sensi da nerazzurro : “Il club vuole tornare grande in Europa” : Prima Intervista alla tv ufficiale dell’Inter per Stefano Sensi. Il centrocampista, ufficializzato ieri, ha parlato di Conte e delle aspettative, tra le altre cose. Sensi si aspetta una stagione difficile: “Mi aspetto un’annata dura, di grande lavoro, perché l’Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché ...

Inter - prime parole per Sensi : “Contento della scelta fatta” : “Sono felice di essere un giocatore dell’Inter. Mi cercavano altre squadre? Sono contento della scelta che ho fatto. Mi aspetto una grande stagione. Forza Inter“. Sono queste le prime parole giocatore nerazzurro per Stefano Sensi. subito dopo l’uscita dalla sede del club nerazzurro in seguito alla firma del contratto, accolto anche da alcuni tifosi.L'articolo Inter, prime parole per Sensi: “Contento della ...

Inter - le prime parole di Lazaro : “Conte è stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire” : prime parole da calciatore nerazzurro per Valentino Lazaro, l’esterno austriaco tanto voluto da Conte. E’ lui stesso ad affermarlo ad Inter Tv, ecco cosa ha detto. “Ho parlato con Conte dieci giorni fa. E’ stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire all’Inter. Conte mi ha detto esattamente cosa pretende da me e che cosa si aspetta. Penso di poter imparare tanto da lui e farò di tutto per ripagare la ...

Formula 1 – Hamilton punge Vettel che non si presenta alle Interviste - Leclerc difende il team : le parole del parco chiuso : Hamilton difende la propria posizione, Leclerc si dichiara deluso e Vettel non si presenta alle interviste: le parole del parco chiuso Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, al quinto successo stagionale e al 78° della carriera, sale sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. photo4/Lapresse Una situazione che ...

Amici 2019 - Intervista a Giordana Angi : Le Parole Che Non Ti Aspetti! : Giordana Angi, ex allieva del talent show Amici ha rilasciato un’Intervista nella quale parla della sua vita privata ed artistica. Dichiarazioni profonde e sbalorditive che non lasciano spazio all’interpretazione! Giordana Angi, dopo la vittoria ad Amici, ammette di avere avuto tante maschere. L’artista della squadra bianca, rivela cosa ne pensa di Rudy Zerbi! Giordana Angi, dopo essersi classificata al secondo posto alla ...

Inter - le reazioni all’arrivo di Conte : le parole di Ignazio La Russa e Gad Lerner : Inter – Le parole rilasciate all’Adnkronos dal senatore Ignazio La Russa e dal giornalista Gad Lerner. Il noto politico di Fratelli d’Italia ha detto: “Sono Contento di Conte per 1000 ragioni. E’ uno dei più forti, tecnicamente almeno quanto Spalletti, anche di più per la capacità di gestire lo spogliatoio e rischiare”. “Non ho obiezioni -prosegue La Russa- sul suo trascorso juventino e mi sembra ...

L’avvertimento di Boccia (Confindustria) a Salvini : “Parole che producono sfiducia sono contro l’Interesse nazionale” : Dal palco dell’Assemblea generale di Confindustria, è stato il presidente Vincenzo Boccia ad avvertire, con un chiaro riferimento all’indirizzo del vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale“. E ancora, ha invitato: “Dobbiamo fare un grande salto di qualità e passare dal ...

Confindustria - Boccia : “Parole che creano sfiducia contro Interesse nazionale”. Di Maio : “Da me nessun no pregiudizievole” : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto da una standing ovation. Il premier Giuseppe Conte. Il vice Luigi Di Maio. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la titolare della pa Giulia Bongiorno. Tutti all’assemblea di Confindustria a Roma. Dal palco, davanti alla platea degli industriali, il leader M5s ostenta una linea moderata e incassa dal presidente Vincenzo Boccia, alla sua ultima assise, un giudizio parzialmente positivo ...

Francesco Chiofalo racconta come sta dopo l’Intervento : ‘Non ho sensibilità in una gamba’. Leggi le sue parole : Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonella Fiordelisi, dopo aver affrontato una delicata operazione al cervello in seguito al tumore che lo ha colpito negli scorsi mesi. Però, non tutto è... L'articolo Francesco Chiofalo racconta come sta dopo l’intervento: ‘Non ho sensibilità in una gamba’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.