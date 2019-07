?Un premio a Napoli per Carola Rackete | «Ha salvaguardato i diritti umani» Ma è bufera

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv : Nuovo appuntamento stagionale per la Formula Uno in un’annata finora decisamente dominata dalla Mercedes, che sembra destinata a conquistare l’ennesimo titolo costruttori dove domina ormai dal 2014 in modo ininterrotto. La Ferrari, nonostante le oggettive difficoltà emerse in questi mesi vuole comunque provare a non arrendersi, anche se la pista di Silverstone appare sulla carta […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran ...

Giornate del Cinema Lucano - Un premio anche ad Antonio Cabrini | Anteprima Today : Tra i protagonisti della kermesse, in scena a Maratea dal 23 al 27 luglio, anche il grande campione del calcio italiano

Il comUnista Scurati festeggia con il pugno chiuso. Antonio Socci : ma che roba è il premio Strega? : La Sinistra di (sa)lotto e di governo celebra se stessa, anche al premio Strega. E infatti - annuncia Repubblica - il vincitore Antonio Scurati «esulta col pugno chiuso». Oggi quelli che alzano orgogliosamente il pugno chiuso non li trovi più nelle fabbriche metalmeccaniche (dove magari votano Lega

Premio Giornalistico Antonio Maglio - vince Marco Brando con Un’inchiesta sull’Europa pubblicata su FqMillenniuM : È il giornalista e scrittore genovese Marco Brando ad aggiudicarsi il Premio Giornalistico Antonio Maglio 2019 con la sua inchiesta sull’Europa “Meno male che siamo uniti. Dieci buone ragioni per non correre liberi e selvaggi”, pubblicata sul mensile “FqMillenniuM”, nel numero di dicembre 2018. Secondi classificati la giornalista e fotografa freelance Ilaria Romano, con il reportage sui migranti “Dentro e fuori dai ghetti, la vita ...

Questa immagine nasconde Un premio da 70.000 dollari in Bitcoin : basta solo decifrarla : La criptovaluta digitale Bitcoin recentemente ha superato quota 10.000 dollari, un’impresa considerato il rapido declino affrontato dal 2018. Se avete smesso di investire denaro in Bitcoin dopo il suo forte calo, ora avrete la possibilità di guadagnare 70.000 dollari in Bitcoin semplicemente risolvendo il puzzle dell’immagine inserita più avanti in questo articolo. Satoshi’s Treasure è una caccia al tesoro della realtà alternativa dal valore di ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv : In Formula Uno la stagione prosegue a ritmo frenetico e si avvicina al giro di boa con la consapevolezza di come sia sempre più difficile riuscire a fermare lo strapotere Mercedes. La scuderia tedesca non ha finora sbagliato alcun appuntamento e sembra sempre più vicina a conquistare l’ennesimo titolo costruttori, classifica che domina ininterrottamente ormai […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio d’Austria in ...

SuperEnalotto - sabato c’è Un jackpot da record : in palio oltre 178 milioni di euro - è il premio più alto al mondo : È un jackpot da record quello in palio nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 29 giugno: 178,1 milioni di euro, il premio di lotteria più alto al mondo. Il 6 non esce infatti dal 23 giugno dell’anno scorso e il montepremi ha superato così anche il record storico del gioco, quando il 30 ottobre 2010 furono vinti oltre 177,7 milioni di euro ma con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Sale così l’attesa per ...

Con Arbre Magique vinci Un gran premio : Arbre Magique, storico brand specializzato nella profumazione per auto, allarga la Family Brand con Racing: la nuovissima linea di fragranze dedicata agli appassionati del mondo automobilistico e sportivo. Tre nuove referenze, tre profumazioni maschili perfette per gli amanti dei motori. Leather Seats, un’esperienza sensoriale unica e di pregio ideale per chi, durante i propri viaggi, […] L'articolo Con Arbre Magique vinci un gran premio ...

Un nuovo riconoscimento per InsideOver : vinto il Premio Orwell 2019 : Lorenzo Vita Il nuovo progetto de ilGiornale.it premiato "per la coraggiosa attività di informazione al servizio della Verità attuata nei più pericolosi teatri di guerra di tutto il mondo e per l'impegno profuso nella formazione di giovani reporter" Il 25 giugno 1903 nasceva Eric Arthur Blair, meglio noto come George Orwell. Un autore, giornalista e pensatore che ha segnato la storia del Novecento con i suoi testi che mettevano a ...

In questa immagine si cela Un premio da 70mila dollari in bitcoin : La caccia al tesoro in stile Ready Player One, Satoshi’s Treasure, che ha come obiettivo la conquista di un bottino del valore di 1 milione di dollari in bitcoin, è arrivata al quindicesimo indizio, che cela al suo interno 3 chiavi e la possibilità di vincere 70mila dollari in criptovaluta. La Zero-knowledge Key verrà sbloccata decifrando un’immagine fornita dal sito. ecco l’indizio immagine fornito dal sito. in questa immagine sono ...

NBA – Giannis AntetokoUnmpo è l’MVP della regular season - lacrime ed emozione alla consegna del premio : Il giocatore dei Bucks ha ringraziato parecchie persone per il titolo di MVP della stagione, scoppiando in lacrime al momento di ricordare il padre I pronostici erano tutti a suo favore, per questo motivo la nomina di Giannis Antetokounmpo come MVP della regular season 2018-19 non ha sorpreso più di tanto. Il giocatore dei Milwaukee Bucks si è meritato questo riconoscimento, compiendo in sei anni un percorso pazzesco dalla seconda ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : pUnto di bonus per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

MILLY CARLUCCI/ 'Il mio è Un modello diverso di donna' - Premio Marisa Bellisario - : MILLY CARLUCCI riceve la Mela d'Oro per la categoria Spettacolo di Donne ad alta quota - Premio Marisa Bellisario, in onda questa sera su Rai 1.

Un saluto ad Antonella Clerici! Elisa Isoardi e il premio speciale per la Prova del Cuoco : Grande soddisfazione professionale per Elisa Isoardi, a lei il prestigioso premio della Federcuochi consegnato alla Camera dei Deputati nel corso dell’evento: “Un anno di zapping” promosso dal Moige. “La Prova del Cuoco' ha saputo interpretare al meglio il concetto basilare della corretta alimentazione grazie all'aiuto di esperti del settore e studiosi”: con queste parole Alessandro Ciriello portavoce della Federcuochi ha motivato il ...