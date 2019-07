Superbike – Ottimo inizio per il team Aruba Ducati | Davies al comando nel sabato di

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019) Inizia bene il weekend di Laguna Seca per il.it Racing –, con Chazaled Alvaro Bautista terzo dopo le prime due sessioni di prove libere Entrambi i piloti del.it Racing –sono stati protagonisti della prima giornata di prove libere del nono round del Mondialesul circuito di Laguna Seca. Chazha infatti concluso al primo posto, mentre Alvaro Bautista ha chiuso in terza posizione a soli due decimi dal compagno di squadra. Il pilota gallese, dopo un primo turno non del tutto soddisfacente concluso in sesta posizione, è stato davvero incisivo nel pomeriggio grazie ad alcune modifiche piuttosto importanti apportate al setup della sua Panigale V4 R. Oltre ad aver ottenuto il migliore crono con il tempo di 1’23.387, Chaz ha mostrato anche unpasso facendo registrare tempi costantemente veloci nella ...

