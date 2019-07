Incendi in spiaggia in Sardegna | case e camping evacuati Corpo carbonizzato a Gallipoli

Incendi in Sardegna : evacuati campeggi - case e spiaggia in Ogliastra : Incendi in Sardegna: evacuati campeggi, case e spiaggia in Ogliastra Una delle situazioni più critiche a Tortolì. evacuati un agriturismo, due campeggi, una ventina di abitazioni e la spiaggia di Orrì. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme, rimangono solo due focolai sulla collina. Il sindaco: “Siamo in piena ...

Incendio Catania : fiamme fin sulla spiaggia - bagnanti in mare e Vigili del fuoco a lavoro : Paura sul litorale della Plaia di Catania oggi 10 luglio. Un Incendio di imponenti dimensioni è divampato sul litorale arrivando fin sulla spiaggi piena di bagnati. L'Incendio alle 19:00 è ancora acceso, con i Vigili del fuoco che stanno cercando di spegnerlo incessantemente. Gente in mare e fiamme fin sui lidi e sugli stabilimenti balneari, così titolano le ultim'ora di diversi quotidiani locali che stanno seguendo in tempo reale l'evolversi ...

