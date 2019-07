Flat tax,Uil:premia solo pochi e ricchi

Per la Uil, l'ipotesi ditax a 3 aliquote,circolata in questi giorni,avrebbe un"impatto minimo o nullo"per il 76,87% dei lavoratori e pensionati. Uno studio del sindacato ha evidenziato che:a 30mila euro di reddito il beneficio sarebbe di 41 euro mensili,a 20mila di soli 15 euro.Un supersconto di oltre 3.000 si avrebbecon redditi oltre 100 mila euro,che riguardano l'1,18% di dipendenti e pensionati. Le aliquote prese in considerazione sono:23% per redditi 10-28mila,37% per redditi 28100mila e 42% per redditi oltre 100mila(Di sabato 13 luglio 2019)