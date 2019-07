Bagnoli | Corte d' Appello di Napoli dissequestra aree del Sin ex Italsider

ilmattino

(Di sabato 13 luglio 2019) Lad'di Napoli ha dissequestrato ledel Sin exdi. Ne dà notizia il Ministero per il Sud. «Questo significa - afferma il ministro Barbara Lezzi -...

angcent : RT @ildesk: L’annuncio del ministro per il Sud: “Il giorno che tutti stavamo aspettando da tempo finalmente è arrivato: la Terza Sezione de… - ABosurgi : RT @ildesk: L’annuncio del ministro per il Sud: “Il giorno che tutti stavamo aspettando da tempo finalmente è arrivato: la Terza Sezione de… - ildesk : L’annuncio del ministro per il Sud: “Il giorno che tutti stavamo aspettando da tempo finalmente è arrivato: la Terz… -