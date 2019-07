Scontro titanico a 2 | 5 miliardi di anni luce da noi | 2 buchi neri coinvolti in una

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) È uno, quello che si sta preparando a circa 2,5dida noi. Protagonisti sono duesupermassicci che si stanno avvicinando tra loro in una spirale mortale. Presto questi giganti cosmici, la cui massa è oltre 800 milioni di volte quella del nostro Sole, sarannoin una drammatica esplosione. Il futuro – spiega Global Science – riguarda ovviamente la nostra prospettiva terrestre: osservare oggetti celesti così distanti è come andare indietro nel tempo a quando l’universo era 2.5dipiù giovane. A svelare questo scenario un team di ricerca coordinato dalla Princeton University, che ha pubblicato i risultati su The Astrophysical Journal Letters. Ma l’aspetto più interessante della scoperta riguarda ciò che succederà dopo lo. Con la fusione, iemetteranno infatti quelle increspature dello ...

