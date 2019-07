Playoff Serie C a 8 squadre | Ghirelli frena | “Nessuna intenzione di modificare un format

Ribaltone in Serie C - solo 8 squadre qualificate ai prossimi Playoff! : Novità da un certo punto di vista clamorosa per quanto riguarda il campionato di Serie C per dalla stagione 2019/2020, la fase finale sarà infatti strutturata in modo diverso, non si procederà più alla disputa dei playoff “allargati” da 28 squadre ma solo 8 squadre si giocheranno la possibile promozione in Serie B. Ai playoff, si sfideranno le squadre al secondo e terzo posto per ogni girone e le due migliori quarte. Le squadre ...

Playoff Serie C – Trapani-Piacenza - in palio la Serie B : le probabili formazioni : Playoff Serie C – Questa sera alle 20,30 va in scena il secondo atto di Trapani-Piacenza. Si riparte dallo 0-0 dell’andata con le due squadre che si giocano la promozione in Serie B. In caso di pareggio, con qualunque risultato, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Queste le probabili formazioni del match. Trapani-Piacenza, probabili formazioni Trapani 4-3-3: Dini, Costa Ferreira, Da Silva, ...

Playoff Serie A – Sassari sbanca il Taliercio di Venezia : la serie Finale è sull’1-1 : Sassasi batte Venezia 66-80 e riporta la serie Finale dei Playoff in parità: decisivi i 10 punti di Smith per il successo esterno degli isolani Dopo il successo di Venezia in Gara-1, la serie Finale dei Playoff della serie A ritorna subito in parità. Sassari sbanca il Giuseppe Taliercio in Gara-2 conquistando una grande vittoria in trasferta e portando lo scontro diretto sull’1-1. Grande prova di forza della formazione allenata da ...

Softball - Serie A1 2019 : a squadre partecipanti ai Playoff già definite Bollate batte Saronno per aprire l’ottava di ritorno : Con le squadre partecipanti ai playoff scudetto (che si svolgeranno su due turni, semifinali e finale) già conosciute, e che rispondono ai nomi di Bussolengo, Bollate, Forlì e Saronno, si è aperta poche ore fa la giornata numero 17 della Serie A1 di Softball 2019, ottava di ritorno. Di fronte Bollate e Saronno. La vittoria è di Bollate, che batte le ospiti per 2-0 con tanta sostanza, Greta Cecchetti imperiale (9 strikeout) e lo sforzo che basta ...

Playoff Serie C - è delirio per il Pisa : è Serie B - lacrime per la Triestina [FOTO] : 1/7 Foto Lapresse ...

Serie C - si giocano Playoff e playout : 0-0 tra Piacenza e Trapani - ai supplementari Bisceglie-Lucchese : Due gare in Serie C, questa sera, riguardanti gli spareggi per la Serie B e per non retrocedere. Nel dettaglio, l’andata della finale playoff tra Piacenza e Trapani e il ritorno di quella playout tra Bisceglie e Lucchese. Nel primo caso, la gara si è appena conclusa: il risultato è stato di 0-0, con i siciliani che potranno adesso sfruttare il fattore casalingo nella sfida di ritorno. L’altra sfida, invece, non è ancora ...

Probabili Formazioni Piacenza vs Trapani - Serie C - Andata Finale Playoff 08-06-2019 e Info : Serie C, le Probabili Formazioni di Piacenza-Trapani, Finale d’Andata dei Playoff, sabato 8 giugno ore 20.30. InFormazioni e dove vederla in tv e streaming.Il Piacenza ospita allo Stadio ”Garilli” il Trapani nella partita d’Andata della seconda Finale Playoff di Serie C. Nella serata di mercoledì, Pisa e Triestina hanno pareggiato con il risultato di 2-2. In palio c’è la promozione diretta in Serie B, con i padroni ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Playoff Serie A Basket – Cremona ko in Gara-5 - Venezia in festa : l’Umana Reyer raggiunge Sassari in finale : Venezia manda al tappeto Cremona e stacca il pass per la finale Scudetto contro Sassari E’ andata in scena questa sera Gara-5 di semifinale Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket: a sfidarsi in campo sono state Venezia e Cremona, per un’ultima sfida sanguinolenta. Ad avere la meglio, alla fine dei quattro quarti di gioco è stato Venezia, che raggiunge così Sassari nella finalissima per lo Scudetto. Il match è ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una serie sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia sconfigge Cremona in un finale da brividi! La seconda finalista si deciderà in gara-5 : Servirà gara-5 per decretare la sfidante di Sassari nella finale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Nella sfida andata in scena questa sera Venezia ha sconfitto Cremona per 78-75 riportando la Serie sul 2-2 al termine di una partita appassionante, dominata per la maggior parte del tempo dalla formazione di De Raffaele ma vinta soltanto nel finale grazie ad una magia di Michael Bramos. Mitchell Watt (19 punti) e un ...

Playoff Basket Serie A – Cremona fallisce il match point - Venezia vince Gara-4 e pareggia la serie : La formazione veneta si impone con il punteggio di 78-73 in Gara-4, impattando la serie sul 2-2 e rimandando tutto alla decisiva sfida di venerdì L’Umana Reyer Venezia non ha nessuna intenzione di arrendersi, la formazione veneta stende Cremona in Gara-4 delle semifinali Playoff di Basket serie A. Niente da fare per gli ospiti, costretti a cedere con il punteggio di 78-73 dopo una furiosa rimonta, fallita sul più bello a pochi minuti ...

Playoff Serie C - la Triestina si avvicina alla promozione : 2-2 sul campo del Pisa : Playoff Serie C – Si è giocata l’andata della prima finale dei Playoff Serie C, la competizione è arrivata ormai nella fase decisiva, si decidono le due squadre promozione nel campionato di Serie B. Sono scese in campo Pisa e Triestina, partita scoppiettante e che ha regalato emozioni, ottimo risultato per la squadra ospite che ha pareggiato in trasferta con il risultato di 2-2 ed adesso può contare su un grosso vantaggio in ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...