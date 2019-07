Parma | il sindaco riconosce due mamme ma la procura dice no E le ragioni sono controverse

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il matrimonio è un “istituto riservato solo ed esclusivamente alle persone di sesso diverso” ed è “caratterizzato dalla finalità procreativa che lo differenzia dall’unione omosessuale”. E, ancora, “anche le forme più estreme di procreazione medicalmente assistita postulano il concorso dei due sessi, perché anche in laboratorio la partecipazione dei due sessi è necessaria per il tramite dei gameti maschili e di quelli femminili”.alcune delle sorprendenti parole usate daltore della Repubblica diAlfonso D’Avino e dal sostituto Umberto Ausiello, in un ricorso inviato al tribunale della città emiliana. Scopo (per il momento fallito)? Che venga dichiarato illegittimo il riconoscimento di genitorialità a una donna che non è la madre biologica di una bambina di pochi mesi, ma che alla madre biologica è unita civilmente. Il tutto, nelle intenzioni dichiarate, per ...

