L’attesa del tesoretto è essa stessa il tesoretto?

Grandi Navi a Venezia - Brugnaro contro Toninelli : “Responsabilità è tua. Il tempo delL’attesa è finito - quando la soluzione?” : La “responsabilità maggiore” dell’incidente sfiorato che, domenica sera, ha coinvolto la nave Costa Deliziosa nel canale della Giudecca e “di quello che potrà accadere in futuro” è “di chi non ha deciso in questi mesi”. Tradotto: il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, se la prende con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, perché – dice il primo cittadino – è lui che “ha ...

Storie Maledette - L’attesa prima parte dell’intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli : ecco com’è andata : FQ Magazine Caso Vannini, Federica Sciarelli contro Franca Leosini: “A noi Ciontoli non concesse mai interviste”. Lei replica: “Non commento” Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli, condannato a cinque anni per la morte del fidanzato della figlia, Marco Vannini, ucciso con un colpo di pistola proprio mentre era a casa della ...

L’attesa del grande terremoto a Tokyo : Non è questione di "se" ma di "quando" e soprattutto di quanti danni potrà causare, racconta il Guardian, ma non c'è una grande città al mondo che sia più preparata

CorMez : Per James Rodriguez De Laurentiis sceglie la strategia delL’attesa : Ad irrigidire la posizione del Real Madrid nella trattativa James Rodriguez sono le norme Uefa per il fair play finanziario. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il nuovo regolamento valido fino 2021 impone che il rapporto tra le entrate e le uscite nei trasferimenti non deve superare i 100 milioni di euro. Per il trequartista colombiano Florentino Perez chiede 55 milioni. Per gli acquisti di Rodrygo, Militao, Hazard, Jovic e Mendv, il Real ...

La UEFA ha rinviato L’attesa sentenza sui conti del Milan : La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan fra il 2016 e il 2018, che potrebbero aver violato il cosiddetto fair play finanziario. In un comunicato, la UEFA ha detto che il

Fine delL’attesa per Huawei P10 Plus Vodafone : aggiornamento con EMUI 9 avvistato : Abbiamo finalmente notizie incoraggianti per gli utenti che dispongono di un Huawei P10 Plus Vodafone, considerando il fatto che da alcune ore abbiamo segnalazioni da parte di utenti che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 9. Si tratta di una svolta essenziale, che tuttavia sta arrivando in grande ritardo. Vedere per credere che più di un mese fa sulle nostre pagine vi abbiamo parlato della medesima patch per coloro che si ...