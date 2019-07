Bando Miur | cercasi 120 docenti esperti in digitale | scadenza 31 luglio

scuolainforma

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ilha pubblicato unvolto alla selezione di 120in scuola. Le domande per parteicpare si presenteranno su Istanze online dal 17 al 31, ore 12:00. I soggetti saranno esonerati dalle attività scolastiche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Possono partecipare solo idi ruolo, che hanno superato l’anno di prova.: cosa faranno iselezionati Iselezionati colavranno il compito di: garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola; promuovere azioni di formazione del personale docente; promuovere azioni di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per tutti i dettagli visualizza il. Avviso. L'articolo120in31proviene da ...

