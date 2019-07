Andrea Dal Corso è una furia | “Dire che fate schifo è un complimento” | l’accaduto

La Foto Shock di Andrea Dal Corso! : Andrea Dal Corso, ora felice accanto a Teresa Langella, ha pubblicato una Fotografia in cui pesava 50 kg in più e ha raccontato il suo percorso per dimagrire ed il momento in cui ha detto basta. Andrea Dal Corso è finito, non molto tempo fa, nell’occhio del ciclone dopo aver rifiutato Teresa Langella. La ragazza, a Uomini e Donne, aveva deciso che fosse lui la sua scelta ma Dal Corso non si era presentato ai festeggiamenti, respingendola. ...

Ho perso 50 chili in 2 anni - ero stanco di essere preso in giro! Com’è cambiato Andrea Dal Corso : Andrea Dal Corso mostra su Instagram l’incredibile cambiamento intrapreso circa 10 anni fa. L’ex tentatore di Temptation Island, oggi compagno di Teresa Langella, è riuscito nell’impresa di perdere 50 chili in 2 anni, un perCorso lungo e accidentato che ha richiesto tutta la sua forza di volontà. In una foto postata sui social qualche ora fa mostra il suo “prima e dopo”, documentando quella trasformazione che non sarebbe stata solo fisica ma lo ...

Ero obeso - pesavo 130 chili! Andrea Dal Corso choc prima della dieta : Andrea Dal Corso è stato uno dei tentatori della scorsa edizione di ”Temptation Island” e corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il giovane ha voluto stupire i suoi followers. Lo ha fatto chiaramente attraverso i social aprendo il cassetto dei ricordi e mostrare una foto da giovane. Uno scatto in cui appare molto diverso da come è oggi. Praticamente irriconoscibile. Lo ha fatto per lanciare un messaggio che è stato ben accolto dai ...

Andrea Dal Corso : "Sono etero - ma non giudico gli altri" - : Ludovica Marchese In seguito all’esperienza a Uomini e Donne e Temptation Island, l’imprenditore vinicolo più chiacchierato del momento fa chiarezza sulle più recenti voci che lo vedono come protagonista Andrea Dal Corso sta riscuotendo un successo dopo l’altro, anche grazie alla sua enorme versatilità. L’abbiamo visto, infatti, in veste di corteggiatore, tra i protagonisti di Temptation Island, ma anche in qualità di modello – con ...

Temptation Island - Andrea Dal Corso e Teresa Langella svelano retroscena sui tentatori : Intervistati da Tv, Sorrisi e Canzoni, Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island e poi tronista a Uomini e Donne, ha parlato della sua situazione sentimentale con Andrea Dal Corso, scelto nel Corso del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: “Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”. La ragazza ha spiegato che tentatori e tentatrici durante Temptation non possono entrare in contatto, dopo aver ...

Temptation Island Vip - Teresa Langella e Andrea Dal Corso nel cast? "Un tuffo nel passato" : Teresa Langella e Andrea Dal Corso approdano a Temptation Island Vip? Ecco le dichiarazioni della coppia.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convivranno - l’aneddoto : “Quel primo sguardo a Temptation Island” : La coppia uscita da Uomini e Donne annuncia l'intenzione di andare a vivere insieme dopo l'estate e svela un aneddoto risalente alla partecipazione a Temptation Island 2018, quando ci fu il primo incontro. Inevitabile pensare a una loro partecipazione alla versione vip del reality dei sentimenti.Continua a leggere