Al Maxxi Dutch Nazari | tra canzone d’autore e rap

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Non e’ da tutti giorni cantare in un museo. Per la sua unica data live estiva,ha avuto, a Roma, come sfondo il, Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il cantautore-rapper si e’ esibito tra gli artisti di Undamento, l’etichetta indipendente di cui fa parte. “Si’, e’ un luogo un po’ inconsueto per un concerto ma e’ una bella emozione suonare qui”, ha raccontato ai microfoni di Diregiovani prima del concerto., classe 1989, e’ nato e cresciuto a Padova, dove all’eta’ di 16 anni si e’ avvicinato alla scena hip hop, contribuendo a fondare il collettivo Massima Tackenza. Negli anni dell’universita’, l’incontro con il poeta Alessandro Burbank e con il producer Sick et Simpliciter. Due persone che lo hanno avvicinato sempre di piu’ alla musica ...

