Abi celebra i 100 anni alla presenza di Mattarella e Conte

Gli Stati Uniti d’America si preparano a un 4 luglio “memorAbile” : a Washington 8 ore di celebrazioni : Banda musicale, cavalli, palloni giganti, ma anche la novita’ dei carri armati e il saluto all’America del presidente, nel giorno del 243 compleanno degli Stati Uniti, una delle feste piu’ amate dagli americani che dedicano questa giornata al barbecue tra amici in attesa dello spettacolo finale dei fuochi d’artificio. Washington Dc si prepara alle celebrazioni dell’Independence Day in un 4 luglio che preannuncia ...

Celebrati i funerali del bimbo morto a MirAbilandia | Il ricordo straziante del nonno : "Unico amore della mia vita" : Le esequie si sono svolte lunedì 24 giugno nella chiesa dei Santi Niccolò e Francesco a Castrocaro Terme (Forlì-Cesena)

FAbio Rovazzi celebra le nozze del rapper Space One : Il cantante e producer ha indossato la fascia di sindaco per un giorno e unito in matrimonio il rapper Space One e la sua compagna Emanuela. All’evento erano presenti molti cantanti e personaggi famosi della sfera musicale italiana. Il rapper Space One e la sua compagna Emanuela Muratore hanno detto sì nella splendida cornice del Lago Maggiore. Dopo anni di fidanzamento, Space One (da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di ...

J-Ax testimone di nozze di Space One - FAbio Rovazzi celebra la cerimonia : J-Ax testimone di nozze di Space One. Il rapper milanese ha portato testimonianza della cerimonia attraverso i suoi social, nei quali è comparso anche Fabio Rovazzi che ha celebrato il matrimonio con la fascia tricolore. Con Space One, J-Ax ha dato vita al collettivo hip hop Spaghetti Funk, con un progetto che ha ormai compiuto i suoi primi 26 anni di età. Il rapper si è sposato mercoledì 12 giugno con la sua fidanzata Emanuela ...

Space One si sposa : celebra FAbio Rovazzi - J-Ax è testimone di nozze : È arrivato il giorno del sì per Piergiorgio Severi in arte Space One, classe 1971, da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di Hype Man: sull’altare troverà Emanuela Muratore, da tempo sua compagna. L’artista ha appena pubblicato il singolo Isola di città (uscito il 31 maggio su tutte le piattaforme digitali), con il featuring di Chiara Galiazzo, distribuito da Sony Music Italy e prodotto da Wlady. A officiare la cerimonia sarà Fabio ...

Google celebra il 57° compleanno di Ahmed Khaled Tawfik - uno degli scrittori arAbi più innovativi e prolifici della sua era : “Il mio inglese non era abbastanza buono per leggere la letteratura horror, così ho iniziato a scriverla io stesso”, diceva il dottore e autore egiziano Ahmed Khaled Tawfik. Il Doodle di Google di oggi, disponibile in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, arabia Saudita, Iraq, Oman, Giordania e Libano, celebra la vita e le opere del primo e più prolifico scrittore arabo di horror e fantascienza, nato a Tanta, Egitto, il 10 giugno del 1962. ...

'L'arte ritrovata' : a Roma la mostra che celebra l'impegno dei carAbinieri : Apre oggi i battenti a Roma una mostra che intende celebrare la costanza dell'Arma dei carabinieri nel recupero e salvaguardia dell'immenso patrimonio culturale italiano. Si intitola "L'arte ritrovata", e con un'esposizione di trenta opere punta a testimoniare l'impegno incessante e lo splendido lavoro effettuato dai militari dell'Arma, ma anche quello che c'è ancora da fare con l'aiuto dei cittadini. Tutti siamo coinvolti, nessuno ...

L’Arma dei CarAbinieri compie 205 anni : manifestazione per celebrare fondazione : Roma- Oggi 5 giugno ricorre il 205° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il Comandante Generale Giovanni Nistri rendera’ omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. A seguire si rechera’ al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, comprendente i Vertici del Comando Generale e personale delle varie organizzazioni dell’Arma, ...