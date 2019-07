Lega : Conte - caso Russia? Fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

Autonomie - acceso scontro tra Lega e M5S. Conte : "Avanti - ma rispettando la Costituzione" : Non c'è accordo e i toni diventano di ora in ora più accesi in seno al governo per quanto riguarda la questione delle Autonomie regionali, materia di cui si occupa l'apposito ministero guidato dalla leghista Erika Stefani, che stamattina uscendo dal vertice (andato malissimo) con i 5 Stelle ha detto che i pentastellati devono dire se intendono andare avanti o no sulle Autonomie e se accettano o no il risultato del referendum che c'è già ...

La Lega scontenta dopo il vertice sulle autonomie : "M5s condanna il Sud all'arretratezza" : “I Cinque Stelle condannano il Sud all’arretratezza”. Il vertice sulle autonomie è stato sospeso per consentire ai ministri di partecipare al voto in Senato sul taglio dei parlamentari, ma la Lega non sembra affatto contento del confronto avuto sul tema con gli alleati di governo. Il Carroccio sottolinea di apprezzare gli sforzi di Giuseppe Conte in materia, ma sottolinea che l’unico modo per aiutare ...

Primo restyling "firmato Lega" nel governo Conte : Fontana all'Ue - new entry Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

Primo restyling "firmato Lega" nel governo Conte : giurano i ministri Fontana e Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

La sconfitta europea della linea Conte vista dalla Lega : Roma. “Concorrenza? Magari”. Quando esce dall’Aula di Montecitorio, Gian Marco Centinaio quasi alza le mani, davanti all’assalto della pattuglia dei cronisti. Ministro, commissario: come bisogna chiamarlo? Lui sorride, si limita a una professione di umiltà: “A Matteo Salvini ho detto che il mio nome

Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue Conte : all'Italia deLega alla concorrenza-vicepresidenza : Accordo raggiunto a Bruxelles sulle nomine Ue. La tedesca Ursula von der Leyen è designata alla presidenza della Commissione europea, la francese Christine Lagarde alla Bce. Il belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio Ue, lo spagnolo Josep Borrel al ruolo di alto rappresentante per la... Segui su affaritaliani.it

"Conte pro-Ue - non aiuta l'Italia M5S-Lega trovino un altro premier" : "Sono molto sorpreso dal comportamento del primo ministro italiano. Ho la sensazione che il premier Giuseppe Conte abbia un approccio molto diverso rispetto a quello dei due partiti che formano la sua coalizione di governo, il Movimento 5 Stelle e la Lega". Il leader... Segui su affaritaliani.it

Ex senatrice della Lega a Lampedusa : "Qui ci scappa il morto". Contestatori gridano "i clandestini vi stuprino le mogli" : “Non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola altrimenti succede il finimondo. Fate scendere i profughi e poi arrestateli tutti”, ha tuonato l’ex senatrice leghista Angela Maraventano durante lo sbarco della Sea Watch nel porto di Lampedusa.Botta e risposta sul molo tra lei e la ex sindaca Giusi Nicolini subito dopo l’arresto di Carola Rackete. “Che vuoi tu, chi sei tu per ...

Lega-M5s - due seggi in più dopo il riconteggio di migliaia di schede : Corti prende il posto di Patriarca : Il riconteggio di migliaia di schede ha generato qualche trasformazione in Parlamento. Edoardo Patriarca del Pd è stato infatti messo alla porta del Senato per volontà dei suoi stessi compagni di partito. Proprio ieri, giovedì 27 giugno, la Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri ha a

Basket - EuroLega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...

Dl crescita - applausi e contestazioni per l’intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...