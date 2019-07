Greedfall | Data di uscita nuovo Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di giovedì 11 luglio 2019), l’ultimo GDR ad opera di Spiders Studio, ti invita a forgiare il tuo destino sull’inesplorata isola di Teer Fradee, dal 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il vecchio mondo sta morendo e la sua popolazione stremata è afflitta da una malattia apparentemente inarrestabile. L’unico barlume di speranza risiede in alcune voci che sostengono che una cura potrebbe essere trovata sull’isola recentemente scoperta di Teer Fradee. Unendoti a tuo cugino, il governatore Constantin D’Orsay, e a varie fazioni ognuna con le sue motivazioni e scopi, intraprendi il tuo viaggio in unmondo intriso di magia. Ti schiererai con una delle nuove colonie o con i nativi dell’isola nella loro lotta per la libertà? La libertà di approccio e le scelte del giocatore sono alla base dell’esperienza di gioco fornita da ...

