De Laurentiis | «Non incontrerò Wanda e non ho intenzione di incontrarla Icardi non ci

De Laurentiis : «Su James non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inaugura una rubrica a Radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con ...

Il nuovo De Laurentiis : per gli autografi non c’è l’obbligo di acquisto della maglia del Napoli : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

De Laurentiis : «James vuole il Napoli ma costa troppo. Icardi non lo cambio con Insigne» : Il Corriere dello Sport apre con una intervista ad Aurelio De Laurentiis che parla di James e non solo Il presidente del Napoli parla anche di Elmas, Rodrigo e di Icardi. James Del colombiano dice: «James è il giocatore più mediatico dopo Messi e Ronaldo. vuole venire a Napoli però ilReal chiede troppo». Rodrigo e Elmas «Rodrigo ci piace moltissimo preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere». Icardi «Icardi eunuchi talento ...

Veretout preferirebbe la corte di De Laurentiis ma la Roma non molla : C’è il Napoli nel cuore di De Laurentiis, lo scrive la Gazzetta. Non importa che a contendersi il francese della Fiorentina ci siano anche Milan e, soprattutto, Roma. Sono proprio i giallorossi a rappresentare il pericolo più concreto. La trattativa per il centrocampista è entrata nel vivo, la Roma non intende mollare la presa. Non vorrebbe pagare l’intera cifra di 25 milioni chiesti dai viola ma potrebbe mettere sul piatto Karsdorp ...

De Nicola : “Il caso Ospina non c’entra - vado via per un altro motivo. Sul rapporto con De Laurentiis…” : De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro motivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di ...

De Laurentiis gioca d’anticipo - se non arriva Veretout c’è Pulgar : Il Napoli non ha chiuso la trattativa con la Fiorentina per Veretout, ma è consapevole che in corsa ci sono anche il Milan e la Roma. Giuntoli incontrerà Padrè in settimana e se non dovessero emergere punti d’incontro tra le società per portare a termine l’affare, secondo la Gazzette dello Sport, De Laurentiis ha già deciso di virare su un altro uomo. Erick Pulgar, centrocampista 25enne protagonista anche in Copa America da ...

De Laurentiis : “Albiol voleva andare via da due anni - non potevamo trattenerlo ancora“ : Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss di tutto ed anche dell’addio di Albiol e alla domanda perché ha risposto: “Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo. Negli ultimi due anni voleva andare via e l’abbiamo convinto a restare. Adesso non potevamo. Albiol, ti dico grazie, salutami la tua famiglia, so che per te sono stati anni importanti. Sono contento del tuo ritorno in patria. Abbiamo ...

De Laurentiis ha partecipato all’ECA. E non è cosa da poco : In questo Giugno burrascoso, tra la vicenda di Sarri alla Juve e le manovre di mercato per portare a Napoli, tra gli altri, un campione come James Rodriguez, è passato sotto traccia, sul Napolista, un evento che può pesare molto sul futuro del Napoli. Il 6 e 7 Giugno si è riunita a Malta l’ECA, l’associazione che raggruppa tutti i proprietari delle squadre di calcio europee, allo scopo di elaborare una proposta condivisa per la ...

Koulibaly : “Quando arrivai a Napoli De Laurentiis rivoleva i soldi perché non ero alto 1 - 92” : Kalidou Koulibaly ha raccontato se stesso in una lunga intervista a the players tribune: Ti racconto un aneddoto. De Laurentiis mi guardò un po’ storto e mi disse: “Quindi sei tu Koulibaly?” “Sì, sono Koulibaly” “Ma non sei alto? Ma non eri alto 1,92?” “No, presidente, sono alto 1,86” “Mannaggia! C’è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere dei soldi indietro!” “Nessun problema, presidente. Paghi pure il prezzo pieno, ...

De Laurentiis : “Koulibaly-Manolas grande coppia. Mai detto che James non lo voglio” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’evento della Camera dei deputati “Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato”. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente ha prima ironizzato sulla trattativa di James Rodriguez, parlando di ...

Gazzetta : La Samp su Verdi ma non c’è accordo tra Ferrero e De Laurentiis : Alla Sampdoria Simone Verdi piace. Soprattutto al suo mister Di Francesco, che lo vedrebbe bene nel suo 4-3-3. Lo scriveva già qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, indicando la capacità dell’attaccante del Napoli di giocare anche al centro, con entrambi i piedi con sufficiente tecnica e rapidità in campo. C’era già stato un primo sondaggio, da parte del club ligure. Oggi la rosea torna a parlarne. L’idea di Ferrero ...

Gazzetta : Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo : Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo. Non solo mercato in entrata, il Napoli valuta eventuali proposte anche per il capitano. Secondo quanto riferisce l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ attaccante napoletano non rientra nella lista degli incredibili, anzi, ...

De Laurentiis elogia gli attaccanti : Milik - Younes - Mertens ma non nomina Insigne : Nell’intervento in diretta a Radio Kiss Kiss, a proposito dell’acquisto di uno tra Lozano e James, il presidente Aurelio De Laurentiis ha elogiato gli attaccanti che ha a disposizione, con tanti ruoli doppi e giocatori di qualità. Ma non cita mai Insigne. “Abbiamo Milik che è straordinario, abbiamo Mertens che è straordinario, abbiamo Younes che è straordinario. Ho sempre detto che prima di tutto dobbiamo vendere e poi ...

De Laurentiis su James : “Non so quanto ci serva ma Ancelotti lo desidera” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...