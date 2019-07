Ancora mistero sui padrini di Archie

Svelato il mistero sulla reunion di Breaking Bad - Aaron Paul e Bryan Cranston Ancora insieme ma non per il film : Avevano annunciato una potenziale reunion di Breaking Bad, e così è stato (in un certo senso). Negli ultimi giorni, Aaron Paul e Bryan Cranston hanno saputo tenere alta l'attenzione dei fan; dapprima con messaggi criptici su Twitter, pubblicati nello stesso momento. Poi con immagini altrettanto ambigue che hanno scatenato la fantasia degli appassionati. Finalmente, dopo indizi lasciati sui social, il duo ha Svelato cosa c'è dietro: e non si ...

U&D tornerà il 16 settembre : Ancora mistero sui possibili tronisti : Nella giornata di ieri Mediaset ha pubblicato una lista con tutte le date d'inizio dei suoi programmi dopo la pausa estiva. Sarà un settembre ricco di novità con nuove trasmissioni e i grandi ritorni, come Uomini e Donne, sicuramente uno dei programmi più attesi dai telespettatori per questo autunno. Il dating show condotto da Maria de Filippi tornerà sulle reti Mediaset lunedì 16 settembre sempre alla stessa ora. Nella stessa giornata verranno ...

Neymar “violento durante l’atto”! Il caso si ridimensiona - ma il mistero si infittisce : Ancora nessuna traccia della donna : Il caso Neymar si infittisce: la donna non si presenta per la terza volta alla convocazione della Polizia Non si è ancora fatta chiarezza sul caso Neymar: il calciatore brasiliano è stato accusato di stupro da una ragazza che sembra però adesso scomparsa nel nulla. La donna in questione, che avrebbe presentato un dossier dettagliato alla Polizia, è stata convocata dalle autorità brasiliane ma non si è ancora presentata per prestare ...

Accadde oggi : nel 2009 il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico con 228 persone a bordo - è Ancora mistero : Sono passati 10 anni dal primo giugno 2009, quando il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico uccidendo 228 persone, tra cui nove italiani. E nonostante il tempo trascorso un alone di mistero rimane avvolto intorno a quell’incidente. Lo schianto avvenne a metà strada tra America e Africa, in mare, è già da subito il disastro del volo Air France 447 si annunciò come un rompicapo per i tecnici incaricati di ricostruirne le ...

Attesi esiti su morte Fadil - resta Ancora il “mistero” : I pm di Milano si riuniranno la prossima settimana con i propri consulenti - il pool di medici legali guidato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo - per discutere degli esiti, di cui al momento non c'e' alcuna relazione ufficiale, degli accertamenti autoptici, in corso dal 26 marzo, sul corpo di Imane Fadil, la 34enne marocchina tra le testi 'chiave' del caso Ruby, morta in circostanze misteriose l'1 marzo dopo un mese di ricovero ...

Kenya - sei mesi fa scompariva Silvia Romano : è Ancora mistero : Il 20 novembre l'italiana fu rapita a Chakama. Da allora nessuna informazione certa dalle forze di polizia keniane e dalle autorità italiane non arrivano segnali confortanti