Gazzetta | il Napoli a Madrid fa la sua ultima offerta per James

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Giuntoli è ancora ae tratta ad oltranza con Florentino Perez. Questa la versione delladello Sport sulla trattativa perRodriguez. Il ds delsarebbe ancora nella capitale spagnola dopo che ieri aveva incontrato il presidente dei blancos e successivamente era volato a Valencia per parlare invece di Rodrigo. Una lunga giornata per Giuntoli che adesso tratta con alcuni emissari di Florentino. Il Real ha rifiutato ancora una volta la proposta del prestito oneroso per, cosi ilha messo sul tavolo la sua: pagherà i 42 milioni chiesti dal Real in 3 anni. Una proposta molto interessante che i blancos valuteranno con attenzione in questi giorni. Ci vorrà ancora calma e pazienza, cime ha detto lo stesso Ancelotti ieri sera, per chiudere l’affare, maha ribadito la sua volontà di venire ae quindi l’affare si ...

