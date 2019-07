GameStop vuole evolversi insieme ai nuovi servizi in abbonamento

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L'ascesa del digitale è ormai sotto gli occhi di tutti e la continua crescita diincome Xbox Game Pass, PS Now, Origin e Uplay, sta complicando le cose ai negozi retail, come la nota catena.Recentemente si è parlato delle difficoltà che sta attraversando la società ma, secondo il VP of merchandising di, Eric Bright, il futuro è ancora roseo e i forti cambiamenti dell'industria videoludica, come il passaggio al digitale, non sembrano preoccupare molto l'alto dirigente, segnala Gamesindustry.biz."No, non sono preoccupato.si focalizza sui giochi e su tutta la cultura gaming. Esamineremo ogni possibilità per monetizzare le vendite digitali complessive. Ne siamo certi dato che possiamo contare su 65 milioni di membri in PowerUp Rewards, e non siamo troppo lontani dal raggiungere l'80% della popolazione complessiva degli USA. I nostri partner ...

pietrocartolano : Qualcuno vuole comprare la PS4 al GameStop? Ho uno sconto! -