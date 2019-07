Droni degli Emirati e tank turchi | il conflitto nascosto in Libia

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Mauro Indelicatoa da una parte edArabi Uniti dall'altra continuano ad appoggiare rispettivamente Al Sarraj ed Haftar: inarrivano armi e mezzi militari, anche un cessate il fuoco adesso appare lontano La guerra incontinua e l’Europa non riesce ad imporre un proprio cessate il fuoco, semplicemente perché i principali sponsor delle parti in lotta vedono ilcome l’ultimo fronte di un grande duello tutto interno al mondo musulmano. Più la battaglia per la presa di Tripoli va avanti, più la fisionomia dello scontro appare come una vera e propria guerra per procura tra le principali potenze regionali. A partire, da quelle che si contendono l’influenza del mondo sunnita:a da una parte e blocco saudita dall’altra, all’interno del quale emergono gliArabi Uniti. Ed in queste settimane attorno alla capitale libica sembra avviarsi ...

