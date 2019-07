Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 15-20 luglio 2019 | L’Accordo tra Diego e Riera!

Una Vita Anticipazioni 11 luglio 2019 : Blanca prende una decisione che cambierà la sua vita : Blanca annuncia di voler entrare in convento per evitare di ricadere in tentazione con Diego.

Anticipazioni spagnole Una Vita : Felipe diviso tra due donne : Una Vita Anticipazioni spagnole: Felipe tra la vedova di Samuel e la sua domestica Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Spagna, i telespettatori vedranno Felipe diviso tra due donne. Stiamo parlando di Genoveva, la vedova di Samuel, e Marcia, la sua nuova domestica. Ma sembra che l’Alvarez Hermoso non debba fidarsi di […] L'articolo Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe diviso tra due donne proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2019 : Ursula manipola Cristina e la ricatta : Ursula si compiace con sua figlia per la sua confessione e si scopre che la terribile Dark Lady ricatta Cristina Novoa affinché manipoli la mente della povera Blanca.

Una Vita Anticipazioni : SILVIA in pericolo - è nelle grinfie di… : I prossimi episodi italiani di Una Vita non verranno contraddistinti soltanto dalle ricerche di Moises; tra non troppo tempo, anche SILVIA Reyes (Elia Galera) sarà protagonista di una nuova storyline. La donna verrà infatti rapita da Blasco (Manel Sans), un suo vecchio nemico, e Arturo Valverde (Manuel Regueiro) farà di tutto per salvare la sua amata non appena si accorgerà del pericolo… Una Vita, news: SILVIA rapita da Blasco Nei nostri post ...

Anticipazioni Una Vita al 20-07 : la Novoa viene sbugiardata grazie ad una registrazione : La conversazione avuta con Aurelia riaccenderà le speranze di Diego e Blanca nel corso delle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 (e il sabato sul Rete 4) dal 15 al 20 luglio. In tale periodo, infatti, il giovane Alday dirà all'amata di credere che Moises sia ancora vivo, proprio come ha sostenuto fin dall'inizio. La Dicenta, però, questa volta faticherà a credere alla sua versione dei fatti e manterrà l'idea di chiudersi per qualche tempo in ...

Una Vita - Anticipazioni puntate italiane : Paquito viene sostituito da Cesareo : Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Alcuni degli spoiler riguardano Paquito, interpretato dall'attore Josè Maria Sacristan, che lascerà il suo posto di lavoro al Municipio e sarà sostituito da Cesareo, interpretato dall'attore Cesar Vea. Il nuovo personaggio farà l'ingresso nel cast della telenovela spagnola nell'episodio 787. Paquito inizierà ad avere alcuni problemi a ...

Una Vita - Anticipazioni al 20 luglio : Diego ha una pista per ritrovare Moises : Avvincenti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, in onda da lunedì 15 a sabato 20 luglio su Canale 5. Se Leonor Hidalgo smaschererà Cristina Novoa e la ex istitutrice Ursula Dicenta, Carmen aiuterà Diego Alday a ritrovare Moises. Una Vita: Cristina manipola Celia e Carmen Le anticipazioni di Una Vita, tratte dai nuovi episodi in onda da lunedì 15 a sabato 20 luglio, dicono che Blanca si convincerà ad entrare in convento dopo ...

Una Vita Anticipazioni : Ursula pugnala Carmen - Samuel si allea con Diego e Blanca : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” nato dalla penna di Aurora Guerra non stancano mai i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena. Purtroppo Blanca Dicenta e Diego Alday dovranno affrontare tanti ostacoli sul loro cammino, prima di potersi ricongiungere con loro figlio Moises. La disperata ricerca del bambino coinvolgerà anche la domestica Carmen: quest’ultima rischierà di perdere la Vita, dopo aver cercato di interrompere ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA accoltella CARMEN e scappa ma… : Prima di riabbracciare il piccolo Moises, Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) dovranno affrontare una serie di grandi ostacoli nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Le ricerche del bimbo, ad un certo punto, porteranno anche la domestica CARMEN (Maria Blanco) a rischiare in prima persona e la storyline verrà contraddistinta da un’altissima tensione. Una Vita, news: Samuel arrestato ma… Le anticipazioni segnalano ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel arrestato per l'omicidio di Jaime : Samuel finisce in carcere accusato dell'omicidio di Jaime, ad incastrarlo è stata la sua ex alleata Ursula.

Anticipazioni Una Vita : Diego scopre che Jaime è morto - Samuel arrestato : Una Vita puntate italiane: Diego trova il corpo senza Vita di suo padre Jaime Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Italia, Diego si ritrova di fronte a una scena agghiacciante. Il tutto accade quando l’Alday scopre che Blanca ha sempre avuto ragione su Moises. Attraverso Carmen, il figlio di Jaime viene a […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Diego scopre che Jaime è morto, Samuel arrestato proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 15 a sabato 20 luglio 2019: Blanca fa fatica a credere che Moises sia ancora vivo e persiste nell’idea di entrare in convento. Flora confessa a Peña che ha messo per errore veleno per topi nella torta che lui ha mangiato: l’uomo, alla fine, fa sapere alla ragazza che il dolce è stato in realtà buttato nella spazzatura a causa del suo pessimo sapore. Agustina aiuta Arturo a ...