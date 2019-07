Wimbledon 2019 | Matteo Berrettini | la lezione del ‘Maestro’ Federer servirà per il futuro

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) No così male non ce lo si aspettava. C’è amarezza e delusione sulla prestazione dinel Tempio del tennis. L’ottavo di finale, nel Centrale di, contro il “Re dei re” di questa specialità non ha avuto storia. Una partita andata via con grande velocità, senza che Rogerfacesse cose particolari. La tensione del mai visto e sentito e l’affrontare per la prima volta il “Maestro” hanno portato all’epilogo di un match finito, forse, prima ancora di cominciare. Unaquella subita da, al cospetto di un tennista che su questi campi ha scoperto di essere campione e le cui traiettorie slice, per la maggior parte dei giocatori, sono un enigma. In ogni scambio un effetto diverso e per l’azzurro c’è stato solo il caos. Tanti errori e il momento di stringere la mano è arrivato con troppa ...

Agenzia_Ansa : A @Wimbledon lezione dal maestro @rogerfederer si spezza il sogno di #Berrettini. Fuoriclasse vince in tre set 6-1,… - Eurosport_IT : DJOKOVIC, TUTTO FACILE ???? Al n.1 del mondo bastano 1 ora e 42 minuti per superare Humbert in tre set (6-3 6-2 6-3)… - Gazzetta_it : A @Wimbledon @rogerfederer batte #Berrettini 6-1 6-2 6-2. Match senza storia -