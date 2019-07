Trump | ' Non trattiamo più con l' ambasciatore britannico | May? Un disastro con la Brexit'

Trump : "Non parlerò più con l'ambasciatore britannico. May? Meglio vada via" : Come era prevedibile che fosse, Donald Trump è passato al contrattacco dopo aver letto gli stralci delle informative di Sir Kim Darroch pubblicate sul Daily Mail. Il tabloid è entrato in possesso di annotazioni e appunti dell'ambasciatore britannico a Washington ed ha pubblicato tutto in prima pagina. In queste note riservate, destinate ad un ristrettissimo cerchio di persone a Downing Street, Darroch ha dipinto nel peggior modo possibile il ...

AMBASCIATORE BRITANNICO : 'Trump INETTO'/ Lui : 'Non ci parlo più'. Scontro Usa-Uk : La pubblicazione dei memo segreti su Trump dell'AMBASCIATORE BRITANNICO a Washington, Kim Darroch, fa esplodere un caso diplomatico tra Usa e Regno Unito.

Usa-Gb - scontro diplomatico dopo fuga di notizie. Ambasciatore : “Trump inetto”. La replica : “Non tratteremo più con lui” : Ha definito Donald Trump “inetto, insicuro e vanesio” in alcune note informative che dovevano rimanere riservate, ma le parole dell’Ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch sono state rese pubbliche, causando lo scontro tra Stati Uniti e Inghilterra. La premier britannica Theresa May si è subito smarcata dalle parole dell’Ambasciatore, affermando di non trovarsi d’accordo con la sua analisi, ma ha confermato ...

L’ambasciatore inglese in Usa : «Trump? Inetto e vanesio» La replica : non gli parlo più : I giudizi pesanti di Kim Darroch, ambasciatore inglese a Washington, divulgati dal quotidiano inglese Mail. Il presidente Usa apre la crisi diplomatica con Londra

La statua in omaggio a Melania Trump Non convince : Una statua bizzarra raffigurante Melania Trump è stata inaugurata venerdì a Sevnica, città natale della first lady, dividendo i residenti e scatenando le polemiche, sia in Slovenia che sul web.Come riportato da Elle, l’opera a grandezza naturale è stata commissionata dall’artista americano Brad Downey e realizzata da Ales “Maxi” Zupevc, un artista locale. Zupevc, nato nello stesso ospedale e ...

Mondiale Femminile - è sempre guerra tra Usa e Trump : “Mi rifiuto di rispettare un uomo che non merita rispetto” [FOTO] : E’ ancora guerra aperta tra Donald Trump e la selezione nazionale di calcio Femminile, che domani si gioca il Mondiale nella finale contro l’Olanda. La capitana Megan Rapinoe, protagonista degli accesi dibattiti con il presidente degli Stati Uniti, ha un’alleata: Ali Kriger. Ecco cosa ha detto la calciatrice in merito ad un eventuale invito alla Casa Bianca in caso di successo finale: “Non ho parlato con tutte le ...

L’Iran non molla : da domani arricchimento uranio. Trump avverte : stia molto attento : L'Iran non molla e va avanti con la riduzione degli impegni assunti nel 2015 all'epoca della firma dell'accordo internazionale sul nucleare che prevedeva una forte riduzione del programma nucleare della Repubblica Islamica. L'ultimo in ordine di tempo a confermare la determinazione di Teheran è Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, che parla di arricchimento dell'uranio "al 5%", al di sopra di quel 3,67% fissato ...

Trump contro la Fed : non sa cosa fa : 0.00 Il presidente Usa Trump torna ad attaccare la Banca centrale americana chiedendo di ridurre i tassi. Ma i dati positivi di giugno sull'occupazione non favoriscono questa prospettiva. "Se la Fed abbassasse i tassi d'interesse, la nostra economia andrebbe come un razzo", afferma Trump. "Noi paghiamo molti interessi e non è necessario. Purtroppo abbiamo una Fed che non sa quello che sta facendo".Secondo il presidente, i vertici della Fed ...

Nonostante le promesse di Trump - le compagnie USA non possono vendere a Huawei : Nonostante le promesse fatte nello scorso dal Presidente Trump, il Dipartimento del Commercio continua a considerare vietato il commercio con Huawei. L'articolo Nonostante le promesse di Trump, le compagnie USA non possono vendere a Huawei proviene da TuttoAndroid.

"Non si scappa da Trump". Intervista a Jonathan Lethem : “Non si scappa da Trump. Non si scappa dalla politica e dalle sue trappole”. Nemmeno nel deserto californiano, “ultimo pezzo di frontiera fisica e residuale” dove è ambientato Il detective selvaggio di Jonathan Lethem (La nave di Teseo). Dove una giornalista 33enne in fuga dall’elezione di The Donald va alla ricerca di una donna, Arabella, con l’aiuto di un detective non convenzionale. Come non ...

Storica stretta di mano Trump-Kim "Non mi aspettavo di vederti qui" : Un tweet, il solito modo usato da Donald Trump per comunicare col mondo. Con una sorpresa: il destinatario è stato il dittatore nord-coreano Kim Jong-un. Con cui gli States non hanno relazioni diplomatiche, e che anzi colpiscono con molteplici sanzioni. Segui su affaritaliani.it

