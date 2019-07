Sanrio | la società di Hello Kitty | multata dall' UE per violazione dell' Antitrust

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Ladetentrice dei diritti di alcuni manga e anime celebri in tutto il mondo, tra i quali la, è stata sanzionata pere leggi: secondo la Commissione Europea con sede a Bruxelles l'azienda giapponesenon avrebbe garantito una corretta concorrenza nel mercato libero europeo. Per questo motivo ladidovrà pagare una multa di oltre 6 milioni di euro come risarcimentoe norme sulla concorrenza di mercato. Oltre al noto marchioa gattina rosa, laavrebbe guadagnato oltre 1 miliardo di dollari l'anno per altri marchi quali My Melody, Little Twin Stars, Keroppi e Chococat. La vicendadiSecondo l'inchiesta portata avantia Commissione Europea lagiapponeseavrebbe impedito agli operatori commerciali di vendere merci soggette a licenza ad altri ...

