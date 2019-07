calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) (AdnKronos) –ricorda, inoltre, i finanziamenti destinati a enti pubblici e privati per dotare di videosorveglianza gli impianti, ‘iniziativa ‘ sottolinea – promossa anche allo scopo di dare supporto agli inquirenti in caso di eventuali indagini”, nonché ‘il grande lavoro di Arpav, che non ha eguali in Italia per numero di controlli e campionamenti”.‘Siamo costantemente sul pezzo, ma non per questo intendiamo abbassare la guardia ‘ conclude‘ e seguiteremo anzi ad aumentare le iniziative per ridurre ulteriormente l’incidenza di roghi ee per monitorare con attenzione unche, anche se in modo limitato, rappresenta pur sempre una minaccia per il nostro territorio. Presenteremo le iniziative di vigilanza e contrasto adottate inanche alla Commissione bicamerale ...

NicolaPorro : L’alt di Conte a Salvini e il rimpasto di #governo. Mentre Roma è sommersa dai #rifiuti i netturbini sono assenteis… - BarillariM5S : Sui rifiuti non è solo Zingaretti a mentire. 'Er saponetta' si è costruito intorno a lui una squadra di yes men per… - TV7Benevento : Rifiuti: assessore Bottacin, 'in Veneto incendi fenomeno contenuto' (2)... -