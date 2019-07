Rai 3 Autunno 2019 | continua il racconto della realtà | l' access vibra e il prime time

Palinsesti Rai 3 - autunno 2019 : Rai 3 La mission di Rai 3 per la stagione tv 2019/2020 è “raccontare, con ogni mezzo necessario”. Da qui la definizione dei Palinsesti autunnali della rete diretta da Stefano Coletta. Palinsesti Rai 3, autunno 2019: daytime LUNEDI/VENERDI – La settimana inizierà alle ore 8.00 con Agorà di Serena Bortone, cui seguiranno dalle 10.00 Mi Manda Raitre condotto da Salvo Sottile e dalle 11.00 Tutta Salute con Michele Mirabella, ...

RaiPlay - in autunno arrivano serie tv e programmi originali per la piattaforma : RaiPlay verso l’indipendenza editoriale, in arrivo serie tv e programmi originali, come Fiorello e le fiction Il Nido e Passeggeri NotturniDalla presentazione dei palinsesti Rai emerge una novità curiosa, che già in parte era stata annunciata nei mesi precedenti, e riguarda RaiPlay. Per chi non lo sapesse, RaiPlay è la piattaforma streaming del servizio pubblico in cui si possono guardare on-demand tutti, o quasi, i programmi Rai dopo la ...

Palinsesti Rai 2 - autunno 2019 : Rai 2 La Rai 2 di Carlo Freccero è finalmente pronta a vedere la luce. Il direttore, nominato lo scorso mese di novembre, ha preso in corsa il timone apportando qualche cambiamento al lavoro svolto da Andrea Fabiano, ma adesso il palinsesto 2019/2020 porta la sua firma e può così essere considerato la concretizzazione del suo progetto. Un progetto che ha come obiettivo principale quello di avvicinare il pubblico più giovane alla seconda rete, ...

Rai 2 Autunno 2019 - lo stargate di Freccero tra passato e futuro : da Arbore allo spin-off de Il Collegio - passando per Cracco e il cineforum in tv : Il palinsesto di Rai 2 per l'Autunno 2019 era il più atteso ed è anche il più effervescente. Come aveva detto il direttore Carlo Freccero ai nostri microfoni qualche mese fa, il lavoro iniziato nei primi mesi di direzione trova compimento e rappresentazione in questa "linea editoriale solida e riconoscibile che si armonizza con l'offerta delle reti sorelle della tv generalista e costruisce un presidio e allo stesso tempo un progetto ...

Palinsesti Rai 1 - autunno 2019 : Rai 1 Rai 1 ha presentato i Palinsesti autunnali per la stagione tv 2019/2020. Al Portello, a Milano (qui la conferenza stampa minuto per minuto), la direttrice Teresa De Santis ha ufficialmente svelato la programmazione prevista da settembre, dove spiccano poche novità sul fronte programmi e molte, invece, su quello relativo alle conduzioni. Palinsesti Rai 1, autunno 2019: daytime LUNEDI/VENERDI – La nuova stagione di Rai 1 partirà il 9 ...

Rai 1 Autunno 2019 - novità e conferme : nuove puntate di Ulisse - Venier e Ruggeri in prima serata : La presentazione dei palinsesti Rai conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e non stupisce per contenuti. I palinsesti Rai Autunno 2019 - Inverno 2020 sono all'insegna del valzer dei conduttori: poche novità, molte conferme, qualche cambio di conduzione, con Rai 2 più diretta verso il ridisegno della propria linea editoriale (come promesso da Freccero), Rai 1 in cerca di una quadra e Rai 3 che procede spedita e con le idee chiare ...

Palinsesti Rai Autunno : chiude Mezzogiorno in famiglia - Fazio trasloca su Rai2 : I nuovi Palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena e di grandi novità che riguardano sia il prime time che il daytime. Tra graditi ritorni e numerose conferme, ci sarà spazio anche per delle nuove produzioni che vedremo in onda nel corso della stagione autunnale delle tre reti della Tv di Stato. Confermatissima la presenza di Mara Venier, che raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia Rai mentre ...

NCIS 16 torna su Rai2 a settembre - un autunno a tutto crime con FBI e Criminal Minds 14 : NCIS 16 torna su Rai2 a settembre 2019: la programmazione in prima tv della serie con protagonista Mark Harmon è stata interrotta a giugno e riprenderà con la seconda parte inedita alla fine dell'estate. Come NCIS, è in pausa anche FBI, che è stata trasmessa da Rai2 ogni domenica con un episodio a settimana in prima serata a seguito del più longevo procedural di CBS. Entrambe le serie torneranno in onda in autunno con i restanti episodi ...

Anticipazioni palinsesti Rai Autunno 2019-20 : Antonella Clerici esclusa dal prime time : Trapelano Anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 del gruppo Rai, la quale si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. In molti si chiedono cosa ne sarà di Simona Ventura dopo il ritorno in punta di piedi nella tv di Stato, ma anche chi condurrà il Festival di Sanremo e quali sono i nuovi progetti televisivi che avranno come protagonista lo showman siciliano Fiorello. Occhi puntati anche su Antonella ...

BOOM! Rai 1 - autunno 2019 : la striscia economica della Setta verso la soppressione. Si allunga Uno Mattina : Monica Setta Monica Setta avrebbe voluto rivelare tutto, ma proprio tutto, dell’economia nostrana in una striscia quotidiana in onda su Rai 1, tra Uno Mattina e le Storie Italiane di Eleonora Daniele. E invece no. Sembra che la direttrice di Rai 1, ancora al lavoro per i palinsesti della stagione 2019/2020, stia optando per un opportuno dietrofront all’ultimo minuto. Possiamo anche anticiparvi che, al momento, è previsto ...

Anticipazioni Palinsesti Rai Autunno : stop per la Clerici - Amadeus in pole per Sanremo : Cosa vedremo sulle reti Rai nel corso della prossima stagione televisiva autunnale? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità proposte da mamma Rai a partire dal mese di settembre 2019. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti in prima serata, ma anche di ritorni importanti come nel caso di Fiorello che sarà protagonista di uno show sulla rete ammiraglia Rai. I ...