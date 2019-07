romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma –die diritrovati a casa. Polvere post lavori di ristrutturazione. Ventisette giorni lontano da scuola per guarire da una pediculosi. Ritorno in classe con una parrucca, per coprire quei capelli corti che generalmente non piacciono alle bambine. “Questi fenomeni possono rappresentare un comportamento pregiudizievole dei genitori, tale da giustificare undi una bambina di 11 anni dalla propria famiglia? A quanto pare si’ ed e’ successo aa una mamma e a sua figlia entrambe di origini bulgare”. È il commento dell’avvocato della famiglia Catia Pichierri, responsabile legale della Onlus Rete Sociale, che opera a tutela dei nuclei familiari fragili. Secondo Pichierri, “nel caso di specie sono state assunte condotte contrarie a tutte le norme nazionali e sovranazionali, e queste violazioni sono state ...

romadailynews : Allontanamento #Ladispoli, bastano peli #gatto e #cane?: #Roma – Peli di gatto e di cane… -