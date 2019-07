Venezuela,Norvegia:negoziati a Barbados

Laha annunciato ufficialmente stanotte che governo e opposizione inhanno accettato l'invito a un nuovo incontro per cercare di intavolare un dialogo che metta fine alla lunga crisi che affligge il Paese. Le parti, comunica la,"si riuniranno questa settimana alle" per cercare "una soluzione concordata e costituzionale per il Paese.Isi svolgeranno in modo continuo e veloce". Il ministro degli Esteri norvegese ha esprisso riconoscenzao alle parti per gli sforzi e la cooperazione.(Di lunedì 8 luglio 2019)