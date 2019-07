Torino, 32enne muore nel centro di rimpatrio: “Era in isolamento dopo uno stupro subito” (Di lunedì 8 luglio 2019) Un uomo di 32 anni di nazionalità bengalese ha perso la vita all'interno del CPR (centro di Permanenza e rimpatrio) di via Santa Maria Mazzarello, a Torino. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ma il decesso risalirebbe alla notte. Stando al responso del medico legale intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se il pm di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta e le indagini sono state assegnate alla polizia. Non si esclude che il gran caldo di questi giorni possa avere avuto un ruolo importante nella morte, anche se non vanno sottovalutate le condizioni in cui l'uomo era detenuto: il 32enne, che si chiama Sahid Mnazi, si trovava in isolamento da 22 giorni consecutivi probabilmente per ragioni sanitarie. Testimonianze non ancora confermate sostengono che l'uomo avrebbe subito tempo fa una violenza sessuale all'interno della struttura e che sia stato isolato dagli altri "ospiti" per questa ragione. I migranti che si trovano nel centro di Permanenza e rimpatrio dopo aver appreso della morte del 32enne hanno dato inizio a una rivolta, incendiando materassi e alcune suppellettili. (Di lunedì 8 luglio 2019) Un uomo di 32 anni di nazionalità bengalese ha perso la vita all'interno del CPR (di Permanenza e) di via Santa Maria Mazzarello, a. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ma il decesso risalirebbe alla notte. Stando al responso del medico legale intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se il pm di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta e le indagini sono state assegnate alla polizia. Non si esclude che il gran caldo di questi giorni possa avere avuto un ruolo importante nella morte, anche se non vanno sottovalutate le condizioni in cui l'uomo era detenuto: il, che si chiama Sahid Mnazi, si trovava inda 22 giorni consecutivi probabilmente per ragioni sanitarie. Testimonianze non ancora confermate sostengono che l'uomo avrebbe subito tempo fa una violenza sessuale all'interno della struttura e che sia stato isolato dagli altri "ospiti" per questa ragione. I migranti che si trovano neldi Permanenza eaver appreso della morte delhanno dato inizio a una rivolta, incendiando materassi e alcune suppellettili.

Un ospite del CPR che Fanpage.it è riuscito a contattare ha raccontato: "Ho conosciuto Sahid diverse settimane fa. Era stato trasferito nella mia stessa area dopo essere stato violentato da due uomini sudamericani. Era disperato, piangeva e si lamentava in continuazione e in molte occasioni abbiamo segnalato alle guardie la sua necessità di di uscire dal CPR, andare all'ospedale ed essere sottoposto a cure mediche. Invece è stato posto in isolamento. Temiamo sia stato anche picchiato dalla polizia in passato".



Dalla questura di Torino tuttavia chiariscono: "E' ancora in corso un intervento. Il medico legale ci ha confermato che al 99 per cento il decesso è avvenuto per cause naturali, anche se verranno svolti degli accertamenti sul corpo della vittima. In merito alla violenza sessuale non ci è mai pervenuta nessuna denuncia, quindi non siamo in grado di confermarla. Non possiamo escludere, tuttavia, che in passato il 32enne abbia avuto una lite con altri ospiti del CPR".