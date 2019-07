“Tiger Blues” | in libreria lo scrittore Jim Beam alla ricerca del significato della

domanipress

(Di lunedì 8 luglio 2019) Le prime pagine del romanzo di Tiger Blues di Jimi B. Jones intitolato “Tiger Blues” sono disorientanti: il lettore si trova immerso in una storia in cui non si afferra pienamente la logica degli eventi narrati. Il protagonista Jimvive una strana situazione ed è lui stesso un personaggio dnatura ambigua. I suoi comportamenti non sono compresi nel profondo finché non ci si addentra nella vicenda e non si mettono insieme i pezzi. La sensazione straniante che si prova è affascinante e tiene alta l’attenzione; al contrario di quello che dice il personaggio di Axl: “gli uomini hanno sempre paura delle cose strane”, il lettore è piacevolmente colpito dsorpresa che gli riserva l’autore. Jimi B. Jones scrive sotto pseudonimo: dalle sue parole scopriamo che il suo nome è l’unione di quello del protagonista con il cognome dell’ex chitarrista dei Rolling Stones Brian ...