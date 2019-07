Sportmediaset | Icardi avrebbe detto ad un amico che ormai gli tocca diventare juventino

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) L'attenzione del calciomercato in questo inizio di luglio è sicuramente indirizzata verso il probabile arrivo alla Juventus del difensore centrale De Ligt, considerato da tutti come un grande acquisto che sarebbe in grado di garantire un ulteriore salto di qualità alla squadra di Sarri soprattutto in Champions League. Ma il mercato bianconero quasi certamente non si fermerà con l'acquisizione del cartellino del difensore dell'Ajax, anche se prima di concentrarsi su nuovi acquisti la società dovrà necessariamente cedere qualche elemento di rilievo della rosa. Al momento i principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo e Khedira, seguiti dai vari Matuidi, Higuain e Mandzukic. E proprio l'eventuale cessione delle due punte potrebbe generare un tesoretto utile per un acquisto importante nel settore avanzato. Come riporta il sito, la Juventus sarebbe interessata al ...

