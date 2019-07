Onu | allarme Venezuela | «Gli squadroni della morte fanno ?giustizia? per Maduro»

Allarme Onu : “Rischiamo l’apartheid climatico - i diritti umani potrebbero non sopravvivere” : Il mondo è sempre più a rischio di un “apartheid climatico”, dove i ricchi pagano per sfuggire al caldo e alla fame causati dalla crisi climatica mentre il resto del mondo continua a soffrire, secondo una relazione di Philip Alston, relatore speciale dell’Onu sull’estrema povertà e i diritti umani. Alston afferma che gli effetti del riscaldamento globale probabilmente indeboliranno non solo i diritti fondamentali alla vita, ...

"Il mondo rischia un apartheid climatico". L'allarme dell'esperto Onu : Il mondo è sempre più esposto al rischio di un “ apartheid climatico”, in cui i ricchi pagano per scappare dal caldo e dalla fame provocati dall’aggravarsi della crisi climatica, mentre il resto dell’umanità è condannato a soffrire. È un quadro desolante quello che emerge dal rapporto di Philip Alston, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti ...

Capitale naturale a rischio - allarme Onu sulla biodiversità : Tra gli organismi dell’ONU, c’è l’IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – che si occupa di biodiversità a scala globale (in 132 Paesi) e che ha recentemente pubblicato un rapporto per fare il punto della situazione. L’allarme nel mondo scientifico è grande, la complessità ecologica del Pianeta si sta riducendo e questo è un ...

Allarme povertà in Madagascar : l'Onu richiede maggiori aiuti umanitari : Tre giorni in visita in Madagascar sono stati sufficienti per lanciare un segnale d'Allarme a tutto il mondo: a farlo è stata Ursula Mueller, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite: "Sono appena arrivata in Madagascar", ha twittato il 2 Giugno, "per aumentare la consapevolezza sulla situazione umanitaria, in particolare sull'insicurezza alimentare, su malattie ed epidemie ricorrenti e sulla vulnerabilità ai disastri naturali". Il ...

Madagascar allo stremo - l’allarme dell’Onu : oltre un milione di persone alla fame per i cambiamenti climatici : I cambiamenti climatici stanno portando alla fame il Madagascar, non è una stima è un’emergenza conclamata. Il Paese flagellato negli ultimi 20 anni da fenomeni meteorologici estremi e frequenti è stato colpito da 35 cicloni, 8 inondazioni e 5 periodi di grave siccità, eventi tre volte più frequenti di quanto è successo negli anni precedenti. Questo inoltra peggiora la situazione della popolazione già estremamente vulnerabile e aumenta i ...

Migranti - l’allarme dell’Onu : in Italia diminuiscono gli sbarchi ma aumentano i morti in mare : Le Nazioni Unite lanciano l'allarme Migranti in viaggio dall'Africa all'Italia. Infatti, anche se confrontando i primi quattro mesi di 2018 e 2019 sono diminuite le vittime assolute, da 367 a 255, sono aumentati i morti in rapporto agli arrivi. Quest'anno 327 Migranti hanno perso la vita in mare per ogni 1000 che sono arrivati in Italia, contro i 39 dello scorso anno.

A Tripoli riprendono i combattimenti - flusso di armi inarrestabile. Allarme Onu : “Rischio guerra civile” : A Tripoli sono ripresi i combattimenti, che per l'Onu possono trasformarsi presto in una "guerra civile" in grado di contagiare il resto della Libia. Dopo diversi giorni di calma relativa, a sud della capitale libica sono stati sparati colpi di artiglieria pesante: gli scontri, secondo quanto ha riferito l'agenzia France Presse, sono i piu' violenti dal 6 maggio scorso, inizio del Ramadan. I combattimenti hanno riguardato in particolare il ...

Allarme alla Torre Eiffel a Parigi : arrestato l'uomo la stava scalando. MOnumento chiuso : Torre Eiffel chiusa oggi pomeriggio a Parigi a casua di un uomo che la stava scalando. La Direzione del Monumento ha avvistato l'individuo che si arrampicava sulla Torre e ha chiamato le forze...