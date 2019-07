Migranti | la rotta di cui non parla nessuno preoccupa i sindacati di polizia

Migranti - anche il capo missione della nave Alex è indagato Alan Kurdi cambia rotta e va verso Malta : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

La Alan Kurdi cambia rotta e si dirige verso Malta : a bordo 65 Migranti : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane

Migranti - Sea Eye : rotta verso Lampedusa : 23.37 "Con 65 sopravvissuti siamo ora sulla rotta per Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro degli Interni, ma dirigiamo verso il piu' vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche se lcuni funzionari governativi non vogliono ammetterlo". Così su Twitter la Ong Sea Eye, che gestisce la nave Alan Kurdi. L'imbarcazione della Ong tedesca ha soccorso 65 Migranti al largo della Libia e il Viminale ha disposto il divieto ...

Ong Mediterranea rifiuta di far rotta su Malta e Salvini li accusa di “pirateria”. Scambio di Migranti Roma-La Valletta : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Migranti - i sentieri segreti della rotta balcanica : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Si riapre la rotta balcanica. I Migranti sbucano dai sentieri del Carso e raggiungono Trieste: "Tra i boschi nessuno può vederci" immigrazione Migranti ? Luoghi: Trieste

Salvini come Trump "muro anti Migranti in Friuli"/ "Fermare rotta balcanica Nordest" : Salvini come Trump, lancia l'idea del muro al confine Friuli-Slovenia: 'rotta balcanica si è riaperta, va fermata altrimenti..'

Sea Watch - Salvini : ‘Ue si faccia viva o non identifichiamo iMigranti. Rotta balcanica - potremmo costruire una barriera fisica’ : La decisione del capitano della Sea Watch, Carola Rackete di entrare in acque territoriali italiane e puntare verso Lampedusa nonostante il divieto del Viminale ha provocato le reazioni di tutti i partiti politici. Matteo Salvini ventila la possibilità di “non identificare i migranti” e rilancia minacciando di costruire “barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei”. Anche Luigi Di Maio se la prende ...

Migranti - governatore leghista del Friuli minaccia di sospendere Schengen per chiudere la rotta balcanica : La “rotta balcanica” è da alcuni decenni una alternativa all’arrivo degli extracomunitari via mare. E così, se si interrompono i flussi da Lampedusa (ma alcuni decenni fa accadde quando venivano fermati i gommoni albanesi), inevitabilmente, nel giro di qualche mese, come in un gigantesco sistema di vasi comunicanti, africani e asiatici cominciano ad affrontare la traversata via terra, per arrivare in Italia. Sta accadendo in ...

Migranti - la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Migranti - la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Rimorchiatore con 60 Migranti ?cambia rotta : va verso Pozzallo : Angelo Scarano Dopo il salvataggio in mare di 60 migranti, il Rimorchiatore "Asso 25" si sta dirigendo verso Pozzallo Una Rimorchiatore italiano, "Asso25", ha salvato ieri pomeriggio circa 60 migranti nel Mediterraneo. L'imbarcazione dopo l'operazione di salvataggio sta facendo rotta verso Lampedusa. Queste le indicazioni fino a questa mattina. Ora, però, Alarm Phone ha segnalato che il Rimorchiatore Asso 25 ha cambiato rotta ed è ...

Mediterraneo - rimorchiatore con 62 Migranti fa rotta per Lampedusa : La nave commerciale è intervenuta a soccorrere un gommone in difficoltà. Dal Viminale nessuna indicazione

Rimorchiatore con 50 Migranti adesso fa rotta su Lampedusa : Angelo Scarano Dopo il salvataggio in mare di 50 migranti, il Rimorchiatore "Asso 25" si sta dirigendo verso l'isola di Lampedusa Una Rimorchiatore italiano, "Asso25" avrebbe salvato circa 50 migranti nel Mediterraneo. L'imbarcazione dopo l'operazione di salvataggio sta facendo rotta verso Lampedusa. "Secondo diverse fonti, Asso25 ha effettuato un’operazione di salvataggio per la barca che ci aveva chiamato in precedenza. Crediamo ...