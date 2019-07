Furbetti del cartellino in ospedale | 12 arresti e 30 indagati a Molfetta

Impronte digitali contro i Furbetti del cartellino : pronto il regolamento : Previsto dalla legge Concretezza della Pubblica amministrazione. La ministra Bongiorno: "Finita l'epoca delle truffe. Finora la facevano franca in troppi"

Molfetta - scandalo alla Asl : in manette dodici Furbetti del cartellino : Emanuela Carucci In tutto gli indagati sono trenta. Si tratta di cinque medici, una capo sala, una infermiera, diciassette impiegati amministrativi, cinque impiegati tecnici manutentori e uno esterno alla Asl. Tra loro anche alcuni impiegati dell'Ufficio rilevazioni presenze e assenze preposti al controllo del rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti Trenta indagati di cui dodici arrestati. È questo il risultato di un'operazione ...

Molfetta - 300 episodi di assenteismo all’ospedale e 12 arresti : i Furbetti del cartellino incastrati dalle telecamere : Trenta indagati, 12 arresti e un obbligo di dimora per un totale di 300 episodi di assenteismo certificati in due anni di lavoro. L’indagine “Quinto Piano” della Guardia di Finanza ha svelato un sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare il cartellino durante l’orario di servizio all’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta, in provincia Bari, e uscire per svolgere attività in altre strutture o per ...

Bari - Furbetti del cartellino in ospedale a Molfetta : 30 indagati e 12 arresti : La Guardia di Finanza di Molfetta ha chiuso il cerchio attorno a numerosi furbetti del cartellino all'ospedale "Don Tonino Bello" sito nella stessa cittadina pugliese. Stando a quanto riportato dall'Ansa, il sodalizio si sarebbe macchiato di episodi di fraudolenta solidarietà. In altre parole, alcuni dipendenti timbravano il cartellino per altri colleghi, i quali avrebbero poi ricambiato il favore in un altro momento. Questo presunto meccanismo ...

Furbetti del cartellino in ospedale : timbravano e poi si assentavano durante il servizio : Le indagini della Guardia di Finanza sul sistema di assenteismo all'ospedale di Molfetta coinvolgono personale medico...

Universiadi a Napoli - ecco i ?Furbetti? della preferenziale : l?ira degli atleti : C'è chi preferisce la preferenziale anche tra gli automobilisti comuni, cioè quelli non autorizzati al percorso dedicato ai bus, ai taxi selezionati e agli atleti delle Universiadi....

Lozzi : Furbetti del cartellino verso licenzimento - per ora sospesi da lavoro : Roma – “Timbravano il cartellino, in alcuni casi si dotavano dei mezzi forniti dal Comune per gli operatori del verde e poi andavano a lavorare. Non per il Comune pero’, come ci si aspetterebbe, visto che stiamo parlando di dipendenti del Servizio Giardini, bensi’ privatamente, causando in questo modo un grave danno alle casse di Roma Capitale e dei cittadini spesso vittime di disservizi del Servizio Giardini. Che ...

Diaco : sospesi 12 mesi i giardinieri Furbetti del cartellino : Roma – “I furbetti del cartellino hanno avuto quel che si meritavano: oggi all’alba nove dipendenti dell’Ufficio Giardini del VII municipio della Capitale sono stati interdetti dal servizio per 12 mesi su disposizione del gip Claudio Carini che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Mario Palazzi. I reati contestati sono peculato, truffa e falsa attestazione in servizio. Va segnalato che l’inchiesta ha ...

Furbetti del cartellino - nove dipendenti pubblici nei guai a Roma : "Totale anarchia" : Nel mirino della Procura di Roma e dei vigili nove dipendenti dell'Ufficio Giardini: sono stati incastrati "in modo...

I Furbetti del finestrino : L'Italia è un paese di automobilisti furbetti e l'ultima indagine realizzata per Facile.it da Up Research e Norstat lo dimostra: un automobilista su sei in caso di danni procurati ad auto parcheggiate, in assenza del proprietario preferisce darsela a gambe. Secondo i dati raccolti la percentuale raggiunge il 16,5%, vale a dire 1,3 milioni di automobilisti che decidono coscientemente di non assumersi la responsabilità del danno arrecato. Un ...

Dl Crescita - dal bonus per auto elettriche alla stretta sui ‘Furbetti’ dell’affitto fino al Salva Roma : tutte le norme approvate : Dallo scivolo di 5 anni per gli aspiranti pensionati al Salvataggio di Roma, grazie a un intervento dello Stato per 1,4 miliardi di euro, fino alla riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. E poi l’estensione dell’accesso al fondo per il credito anche alle imprese in concordato preventivo, come Mercatone Uno. Il decreto legge ...

Firenze. Furbetti della Ztl : i controlli della Polizia Municipale in centro : Continua l’attenzione della Municipale di Firenze per la sicurezza stradale. Una pattuglia dell’autoreparto ha effettuato alcuni controlli in via Silvio

Cosa prevedono le nuove misure contro i Furbetti del cartellino : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I sì sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novità introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della ...

È legge il decreto concretezza - impronte digitali al posto del cartellino contro i Furbetti : Il provvedimento voluto da Giulia Bongiorno contro gli assenteisti introduce anche la verifiche dell'iride, ma la realizzazione spetterà a una successiva disposizione. Esclusi forze dell'ordine, magistrati, prefetti e insegnanti, ma non i presidi. Novità anche sui concorsi