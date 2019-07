Dopo la tragedia sfiorata a Venezia il sindaco attacca Toninelli | Responsabile chi

Venezia. Nave da crociera sbanda : tragedia sfiorata poco Dopo il bacino San Marco : tragedia sfiorata a Venezia dove una Nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva sbandando poco dopo

Tragedia in Calabria - 18enne muore Dopo giorni di agonia per una caduta dalla bici : Un giovane ragazzo di soli 18 anni è deceduto in Calabria dopo essere caduto dalla bicicletta. dopo cinque giorni di agonia trascorsi in ospedale, purtroppo, si è verificato il triste epilogo, e nella serata di ieri, nonostante i medici abbiano cercato di fare il possibile per riuscire a salvarlo, il suo cuore ha smesso di battere. Il 18enne era di origini salernitane e si trovava da qualche tempo in Calabria per svolgere uno stage lavorativo in ...

Tragedia a Capodimonte : perde la vita un ragazzo di 17 anni Dopo un tuffo nel lago : Tragedia a Capodimonte, dove nel pomeriggio di martedì un ragazzo di soli diciassettenne anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena in compagnia di alcuni amici. La gita al lago e la Tragedia Si chiamava Joshua e non aveva ancora raggiunto la maggiore età: nella giornata di martedì il diciassettenne di origini nigeriane si era recato con alcuni amici in località Scoglione per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e ...

Fasano - tragedia a Torre Canne : 75enne muore Dopo un malore in acqua - vani i soccorsi : Non c'è pace negli ultimi giorni sulla costa a nord di Brindisi: questa mattina, purtroppo, a quanto pare si è verificata un'altra tragedia del mare. Un anziano di 75 anni ha infatti perso la vita a Torre Canne, nota località balneare adriatica e marina di Fasano. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia, pare che la vittima stesse facendo il bagno in un punto dove l'acqua era poco profonda, circa 75 ...

Tragedia nel cinema : l’amata attrice morta a 47 anni Dopo un malore in mare : Tragedia in mare: morta l’attrice tedesca Lisa Martinek. La donna, 47 anni, era in vacanza con il marito, il regista Giulio Ricciarelli, all’Isola d’Elba. Il 28 giugno, mentre nuotava al largo di Sant’Andrea, ha avuto un malore che si è poi rivelato letale. Il marito ha portato immediatamente Martinek a riva, dove sono intervenuti i soccorsi che, d’urgenza, hanno trasportato la donna, in elicottero, presso il reparto di Emodinamica ...

“Non mi sento bene” - torna al lido Dopo una nuotata e muore : la tragedia a Sanremo : Un uomo di 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del Lungomare Vittorio Emanuele II a Sanremo (Imperia). Probabilmente è deceduto a causa di un malore, forse provocato anche dalle temperature elevate. Lui stesso, tornando a riva dopo una nuotata, aveva detto di non sentirsi bene.

Tragedia in Calabria - 20enne muore Dopo essersi schiantato con la moto : Un giovane di soli 20 anni ha perso la vita in Calabria, dopo diversi giorni di agonia, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di una moto da cross insieme ad un suo amico. Il ragazzo è stato ricoverato sei giorni in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono risultate essere purtroppo sempre gravi fino a quando, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per salvargli la vita, è spirato. ...

Brindisi - tragedia in campagna : donna rimane incastrata in una fornace - muore poco Dopo : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera ad Ostuni, nel Brindisino, dove una donna di 76 anni, Maria Trinchera, è rimasta incastrata in una vecchia fornace che si trovava nella sua residenza estiva, situata in contrada Vallegna. Secondo quanto riporta la stampa locale pare che la signora stesse pulendo la stessa fornace quando, per cause ancora tutte da chiarire, è rimasta bloccata nel cunicolo. Immediato l'intervento di un vicino di ...

Chernobyl - ciò che non sapevate sulla tragedia : "Alcune persone si sono rimpicciolite Dopo la tragedia" : Il disastro nucleare di Chernobyl è tornato alla ribalta dopo la serie tv di Hbo. A svelare ventuno curiosità sul più grave incidente mai verificatosi - così viene descritto dagli esperti - è stata Dagospia (qui l'articolo completo). Di queste noi ne abbiamo riprese due: "Alcune persone dopo la trag

J-Ax difende Sfera Ebbasta Dopo mesi dalla tragedia di Corinaldo : “Vergognosa la reazione dei media” : A distanza di molti mesi dalla tragedia di Corinaldo, J-Ax difende Sfera Ebbasta dall'attacco dei media, che a suo dire è stato veramente esagerato. Intervenuto su Radio2, J-Ax ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto, dal quale sono trascorsi diversi mesi senza che ancora i familiari delle vittime abbiano trovato giustizia. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha preso le difese di Sfera Ebbasta, ora impegnato nelle ...

Bambino di 2 anni muore Dopo 110 ore in fondo ad un pozzo : l’ennesima tragedia che scuote il pianeta : Un Bambino indiano di 2 anni, rimasto intrappolato in un pozzo strettissimo per oltre 4 giorni, è stato estratto morto, accendendo le proteste sui ritardi nei soccorsi per raggiungerlo. Il caso di Fatehveer Singh ha catturato l’attenzione nazionale dopo la sua caduta in un pozzo profondo 33 metri nel distretto di Sangrur, nello stato del Punjab, mentre giocava. Il pozzo in disuso era ampio solo 23cm, il che ha complicato enormemente i tentativi ...

4 giugno 1989 - Tienanmen 30 anni Dopo : cinque libri che raccontano la tragedia di Pechino : A trent'anni dalle proteste di piazza Tienanmen a Pechino, oggi 4 giugno, vi consigliamo cinque libri per approfondire l'argomento. Da narrativa a saggistica, scritti da esuli o da autori stranieri, questi testi rievocano cosa successe in Cina tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989, provando ad analizzare la tragedia e le sue conseguenze future.Continua a leggere

Luciano Spalletti - morto il fratello Marcello a 66 anni : tragedia Dopo la gioia Champions : dopo la gioia per la soffertissima qualificazione in Champions League all'ultima partita con l'Inter, un dramma per Luciano Spalletti: è morto infatti il fratello Marcello. La notizia la ha data l'Inter sul suo sito ufficiale: "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per

Elezioni europee - tragedia al seggio : un operaio muore d’infarto Dopo aver votato : Un operaio di 54 anni è morto d'infarto in un seggio nel padovano. L'uomo aveva appena imbucato la scheda delle Elezioni europee nell'urna e stava ritirando i documenti quando è stato colto da un malore. A nulla è servito l'intervento dei presenti prima e dei medici del 118 dopo, l'uomo non si è più ripreso.