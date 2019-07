Certificati vaccinali per le iscrizioni a scuola entro il 10 luglio | ma ci pensa

Con l'anagrafe vaccinale non serve più presentare a scuola i Certificati vaccinali : Nessun obbligo di presentazione dei certificati a scuola grazie all'anagrafe vaccinale. Lo sottolinea il ministero della Salute con un nota nella quale si ricorda che "in riferimento alla scadenza del 10 luglio per la presentazione dei certificati di avvenute vaccinazioni per le iscrizioni scolastiche, prevista dalla normativa vigente (cosiddetta legge Lorenzin), il ministero della Salute e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e ...