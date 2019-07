Tutti sbarcati da nave Alex | portavoce mai rifiutato aiuto

Sea Watch 3 : sbarcati Tutti i migranti - arrestata la comandante : La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa con la forza. I 42 migranti a bordo della nave della ong sono sbarcati, ma contestualmente la capitana Carola Rackete è stata arrestata. Ora dovrebbe essere trasferita in carcere per il processo per direttissima: rischia fino a 10 anni di reclusione poiché è accusata di resistenza e violenza contro nave da guerra. Il commento a caldo del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: "Comportamento ...