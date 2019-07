Salvatore muore a 17 anni! Travolto da una Mercedes mentre torna a casa dalla Notte Bianca (Di domenica 7 luglio 2019) Aveva solo 17 anni Salvatore Serpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsa Notte mentre pedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo, mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una Mercedes. Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la Notte Bianca. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Reggio Emilia e i vigili del fuoco. (Di domenica 7 luglio 2019) Aveva solo 17 anniSerpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsapedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo,stavando adopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una. Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Reggio Emilia e i vigili del fuoco.

La dinamica dell'incidente è ancora in via di definizione, ma la tesi più probabile è che l'impatto sia stato causato dalla forte velocità con la quale procedeva la vettura. Sul conducente della Mercedes, 22 anni, di Gattatico, sono stati comunque effettuati i testi per capire se avesse bevuto alcol o assunto droghe. Salvatore giocava nell'Ads Progetto Intesa All camp come seconda punta. La pagina Facebook della squadra è stata listata a lutto. "Siamo devastati dall’immane tragedia che è accaduta stanotte – hanno scritto – Tutto il Progetto Intesa si stringe intorno alla famiglia di Salva con un enorme e forte abbraccio. Sempre con noi".



Salvatore aveva passato la serata insieme ai compagni di scuola e stava rientrando a casa, non lontano dal luogo dell'incidente. Sembra che il diciassettenne, al momento dell'impatto, stesse attraversando una stradina laterale di via Grisendi, poco illuminata, quando è stato preso in pieno della macchina. Per l'urto, molto forte, la vittima è stata scaraventata a molti metri di distanza, finendo in un fosso. La morte è stata istantanea.