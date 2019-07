Pochi impianti e troppe norme | rifiuti e riciclo a rischio paralisi

Convegno Andes - Pochi stadi in regola per le norme Evac : sicurezza a rischio per gli impianti sportivi italiani : pochi stadi rispettano le norme Evac per la sicurezza, è quanto emerso dal Convegno Andes svoltosi presso l’Allianz stadium di Torino “In tutta Italia pochissimi stadi risultano in regola per le norme Evac, richiamate nel decreto del 1996. E’ l’ennesima prova, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che sulla gestione della sicurezza nel nostro Paese serve più formazione e organizzazione”. E’ uno dei temi emersi dal 21esimo Convegno ...