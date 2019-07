LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | ginnastica da sballo! Oro Carlotta Ferlito | argento per

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE18:40 NUOTO – Terminata anche la seconda semifinale: Vendrame terzo si qualifica per la finale, non ce la fa Bori che è sesto. 18:37 NUOTO – Conclusa la prima semifinale dei 100 stile maschili: gli italiani, Vendrame e Bori, sono inseriti nella seconda. 18:34ARTISTICA – Non perfetta la prova di Russo che è secondo su due atleti con il punteggio di 12.700. 18:31ARTISTICA – Tocca al nostro Russo alla sbarra. 18:30 NUOTO – L’oro nei 200 misti femminili va alla britannica Wilson, Ilaria Cusinato chiude quinta. 18:27ARTISTICA – Tra non molto prenderà il via anche la finale della sbarra con Andrea Russo secondo ad esibirsi. 18:25 NUOTO – Sta per cominciare la finale dei 200 misti femminili con Ilaria Cusinato in corsia ...

MatteoMarchini5 : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 7 luglio. Argento di Lara Mori nella ginnastica artistica! Le spadiste… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 7 luglio. Scattano le finali di specialità nella ginnastica artistica l… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 7 luglio. Scattano le finali di specialità nella ginnastica artistica l… -