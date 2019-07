CorSport | Wanda e Aurelio sono al lavoro per portare Icardi a Napoli

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Marotta ha sgombrato il campo prima della presentazione di Conte:è sul mercato, “non rientra nel nostro progetto”, come Nainggolan, ha detto ieri a Sky. Aggiungendo che ciò non significa che non saranno rispettati gli accordi contrattuali: l’argentino si allenerà come tutti, perché questo è l’obbligo del club, poi toccherà all’allenatore scegliere chi mettere in campo. Come dire chenon giocherà. Si aspetta solo di poter trattare con qualcuno seriamente, scrive il Corriere dello Sport. L’Inter non vuole altro che trovargli una sistemazione. Non c’è un valore di mercato da cui partire, potrebbe anche essere presa in considerazione una contropartita tecnica. Ilsi è mosso in sordina, appena è stato chiaro chesarebbe rimasto ai margini anche quest’anno, De Laurentiis ha puntato al sogno di sempre: Maurito. E lui ha fatto filtrare chegli piacerebbe, ...

